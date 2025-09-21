ИНОВАЦИЯ: Обезопасиха с гуми дупка на ключова улица

Дупка, зееща повече от две седмици на една от най-натоварените улици в Перник, е обезопасена с две гуми, около които е навита предупредителна лента. Иновативното решение е приложено на шосето, което минава покрай пазара.

„Вече дни наред това нещо стои по този начин. Всъщност асфалтът е пропаднал, а отдолу е кухо. Ако някой мине оттам, може да му пропадне колата“, предупреждават шофьори.

Дупката е над канализация и се намира в близост до шахта. Не е ясно кога от ВиК ще я отремонтират.

Допреди дни в съседство зад информационната табела до ниската сграда имаше огромен изкоп, на който от време на време се появяваха работници и багер. Ремонтът продължи с месеци.

На други места в града вместо гуми живеещи в съседство с пропадането поставят клони, кофи от мазилки и други подръчни материали.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





