Инспектор Валери Давидков от РУ – Радомир бе изпратен в заслужена пенсия

В Областната дирекция на МВР – Перник на 9 януари тържествено бе отбелязано пенсионирането на инспектор Валери Георгиев Давидков – разузнавач „Икономическа полиция“ в група „Криминална полиция“ при РУ – Радомир, по повод навършването му на 60-годишна възраст и приключването на професионалния му път в системата на Министерството на вътрешните работи.

„Инспектор Давидков е дългогодишен служител на МВР, който през годините е изпълнявал служебните си задължения с висок професионализъм, отговорност и всеотдайност. С дейността си в областта на икономическата полиция той има значим принос за противодействието на икономическата престъпност и за утвърждаването на законността и обществения ред на територията, обслужвана от РУ – Радомир“, заяви пред личния състав директорът на ОД МВР старши комисар Милчо Милчов. Той изрази своята признателност за дългогодишната и всеотдайна служба на инспектор Давидков и му пожела здраве и успехи в новия етап от живота му.

„Вратите на РУ – Радомир и ОДМВР – Перник са отворени винаги за Вас. Няма бивши служители“, подчерта старши комисар Милчов.



В знак на уважение и благодарност директорът връчи на инспектор Валери Георгиев Давидков Почетен знак на МВР – III степен.

Ръководството и колективът на ОДМВР – Перник изказват искрена благодарност на инспектор Давидков за приноса му към дейността на Министерството на вътрешните работи и му пожелават здраве, дълголетие и спокойна, заслужена пенсия.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА