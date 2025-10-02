Институциите от Кюстендилска област в готовност за зимния сезон

Директорът на ОПУ инж. Ю. Божилова: Започна полагане на маркировка по първокласния път Гюешево-Кюстендил и границата с Пернишка област, поетапно се подменят пътните знаци и ограничителните системи

В готовност да посрещнат предстоящия зимен сезон са институциите и общините от Кюстендилска област. Това докладваха те по време на заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в Кюстендил, свикана от областния управител инж. Методи Чимев.

В хода на заседанието се обсъди организацията, контролът и безопасността на движението по републиканските и общински пътища в областта. Поставени за решаване бяха и проблеми, свързани със състоянието на пътната маркировка в участъци от по-малки населени места. По-големите общини сигнализираха за висока скорост и по-опасно каране от страна на водачите през нощта.

Областният управител настоя да се вземат мерки относно компрометирания участък на Черна нива, където изгоря камион. Инж. Чимев повдигна и темата за ремонта на тунел Е-79 край Дупница.

От ОДМВР – Кюстендил обясниха, че за по-добрата организация на движението и във връзка с ел. тротинетки през почивните дни има засилени дежурства, подкрепени с допълнителни екипи. Общините коментираха, че проблемът с движението на тротинетките вече не е така наболял и се отчита спад на движението им.

От РД ПБЗН казаха, че поддържат готовност за незабавно реагиране при извънредни ситуации. Обясниха още, че предстои обучение по безопасност на движението по пътищата.

Директорът на Областно пътно управление инж. Юлияна Божилова докладва, че от 2018 г. по данни на МВР няма участъци, концентрирани с пътнотранспортни произшествия, в Кюстендилска област. Инцидентите са заради несъобразена скорост на водачите, неспазване на дистанцията, неправилно изпреварване и т.н.

С цел недопускане на ПТП-та през летния сезон са изпълнени повече мероприятия за подобряване на безопасността, отчетоха от ОПУ.

За проблемния участък до с. Ябълково, където стана трагичният инцидент и загина млад човек, АПИ и община Кюстендил предприеха съвместни и допълнителни мерки: мероприятия за извънредно допълнително повишаване на безопасността на движението, монтиране на предпазна мрежа и стълбове за осветление, като в момента текат и финалните дейности по пускане на осветлението там.

„Започна полагане на маркировка по първокласния път от ГККП „Гюешево – Кюстендил” и границата с Пернишка област, предстои полагането към Трите буки и Рилския манастир. Поетапно се подменят ограничителните системи и пътните знаци на територията на цялата област. Всеки момент ще започнат и превантивни ремонти на участъците в с. Ресилово, селата Катрище – Невестино, с. Коняво – с. Горна Козница”, съобщиха още от Областно пътно управление.

По време на заседанието общинските администрации обясниха, че почти не срещат затруднения със създаването на ред и като цяло се справят с организацията и безопасността на движението по пътищата. Хората обаче искат поставяне на повече легнали полицаи в малките населени места и виждат в това начин да се реши проблемът с високите скорости.

ИВАН ИВАНОВ