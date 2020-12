Интерпол: Криминалният сектор може да се опита да продава фалшиви COVID ваксини

Международната организация на криминалната полиция, известна като Интерпол, предупреди в сряда, че организирани престъпни мрежи могат да се насочат към ваксините срещу COVID-19, като биха се опитали да продават фалшиви ваксини, както физически, така и във виртуално пространство.

Интерпол, която е със седалище във Франция, заяви, че е издал глобален сигнал за правоприлагащите органи в своите 194 страни-членки, предупреждавайки ги да се подготвят за мрежи за организирана престъпност, насочени към COVID ваксините, както физически, така и онлайн.

“Докато правителствата се готвят да пуснат ваксини срещу коронавируса, престъпните организации планират да проникнат или да нарушат веригите за доставки. Престъпните мрежи също така ще бъдат насочени към нищо неподозиращите членове на обществото чрез фалшиви уебсайтове и фалшиви лекове, които могат да представляват значителен риск за здравето и за живота им”, каза генералният секретар на Интерпол Юрген Сток.

По-рано днес беше съобщено, че проучванията върху ваксините срещу коронавирус са заплашени от хакери от Северна Корея.

Според източници на “Уолстрийт джърнъл”, запознати с въпроса, севернокорейските хакери са имали за цел най-малко шест компании от САЩ, Обединеното кралство и Южна Корея, които са участвали в разработването на коронавирусна ваксина.

Предполага се, че американските фирми Johnson & Johnson и Novavax Inc. са били подложен на подобна кибератака, както и британската фармацевтична компания AstraZeneca и южнокорейските компании Genexine Inc., Shin Poong Pharmaceutical Co. и Celltrion Inc.

Хакерските операции, подкрепени от Пхенян, са започнали през август и все още не е ясно дали те са довели до кражба на полезна и ценна информация, се казва в информацията на финансовото издание.

