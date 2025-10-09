„Интер“ хвана последния влак за „Б“ група, почва с „Беласица“ на 1 ноември

Мъжкият отбор на „Интер“ (Бл) се върна в хандбалната „Б“ група след неколкогодишно отсъствие. Благоевградският клуб се регистрира за участие в последния възможен момент и стартира сезона с мач срещу „Беласица“ на 1 ноември. Дербито на Пиринско ще се играе в Сливница, където е откриващият турнир в зона „Витоша“. Другите участници във втория ешелон на Югозапад са едноименният тим на домакините и „ЦСКА-Младост“. Клубният председател и главен треньор на „Интер“ Софка Арабаджиева ще разчита предимно на състезатели от формацията до 19 г., ала ще я подсили и с опитни изпълнители. Сред тях е Добрин Тунтев, който наскоро игра и в „А“ група с „Пирин“ (ГД). Няма как да бъдат използвани обаче Александър Попгеоргиев, Александър Янев и Калоян Сотиров, които преди месец преминаха съответно в елитните НСА „Васил Левски“, „Осъм“ и „Пирин“ (ГД) и вече дебютираха официално за новите си отбори. „Решението дойде спонтанно и от него ще спечелят най-вече 19-годишните ни хандбалисти. Виждам много желание у тях, а програмата в зона „Витоша“ не им осигурява достатъчно мачове. Сега ще имат възможност да играят по-често“, коментира С. Арабаджиева.

Благоевградските фенове могат да наблюдават младежите още в неделя, когато в Спортния интернат започва първият есенен турнир в зоната.

ИВАН ДЕЛЧЕВ