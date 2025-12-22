Информация от Електрохолд за плащанията през празничните дни

Във връзка с преминаването към евро като основна валута в България, в периода от 21:30 ч. на 31.12.2025 г. до 01:30 ч. на 01.01.2026 г. са възможни смущения във функционирането на услугата по онлайн плащания през виртуалните POS терминали на Електрохолд Продажби и на ЕРМ Запад, както и при всички картови плащания, заради пренастройването на банковите системи и картовите оператори в цялата страна.

Създадена е необходимата организация за осигуряване на възможност за плащане на дължимите от клиентите на Електрохолд Продажби и на ЕРМ Запад суми съобразно работното време на офисите на контрагентите Фаст Пей, Изипей, Български пощи, както и чрез електронните канали за плащане на дружествата – виртуални POS терминали на Електрохолд Продажби и ЕРМ Запад, при партньорските организации Ипей Транскарт, Айкарт, както и основни банки – Уникредит Булбанк, Банка ДСК и ОББ, които осигуряват плащане през техните системи.

Електрохолд ще осигури актуална информация за задълженията на своите клиенти в равностойност в евро още на 01.01.2026 г., така че в зависимост от избрания канал за плащане клиентите да може да заплащат дължимите от тях суми.