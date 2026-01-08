ИНЦИДЕНТИ НА ИВАНОВДЕН В ПЕТРИЧ: Заварчик открит мъртъв след чаша кафе, метална преса смаза ръката на именячка

52-годишен мъж от Петрич бе открит мъртъв на улицата. В сряда вечерта Трайчо А. бил в табак, който работил нонстоп, и си поръчал кафе. Към 22.30 ч. си тръгнал и след половин час двама други мъже, които също били в търговския обект, го намерили паднал на ул. „Свобода“. Веднага е потърсена медицинска помощ и екип на Спешен център пристигнал за минути на местопроизшествието, което било близо до болница „Рокфелер“. Медиците обаче само констатирали смъртта на мъжа. Близките са шокирани от внезапната му кончина, тъй като не е имал заболявания. Това твърди и началникът на ФСМП – Петрич д-р Александър Попов, който лично познава Трайчо.

„Той беше напълно здрав. Кротък човек, работеше като заварчик, обичаше да пие кафе. Причината за смъртта е неясна, поискана е аутопсия, която ще бъде извършена от съдебен медик в София“, заяви за „Струма“ д-р Попов. За случая е уведомена прокуратурата.

Шефът на ФСМП – Петрич е оказал спешна помощ на работничка от завод „Зино“, чиято ръка била премазана от метална преса. 56-годишната Иванка е пострадала на именния си ден и е приета в отделението по ортопедия. 4 от пръстите й са били силно увредени, но са спасени и няма да се наложи ампутация. За трудовата злополука са уведомени Инспекция по труда и полицията, които разследват причините за инцидента.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА