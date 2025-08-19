Инцидентът със загинало дете в Несебър: Изпратена ли е линейка без реанимационно оборудване?

Продължава разследването на трагичния инцидент, при който 8-годишно дете загина след падане от атракционен парашут край плаж в Несебър.

То е било с майка си на близо 50 метра височина.

Очевидци твърдят, че първата линейката пристигнала без необходимото оборудване, а от Спешна помощ отричат.

Още не са готови експертизите, които да отговорят какви са причините за трагедията.

Тихомир Атанасов става свидетел на това как 8-годишното момче пада от парашута.

„Детето беше извадено във видимо тежко състояние, но въпреки всичко беше живо, имаше жизнени показатели. Действията на лекари, спасители тук на плажа бяха светкавични, много адекватни от момента на подаване на сигнала до самия край те не спряха да помагат да реанимират детето“, разказа Атанасов.

Първата линейка пристига на място 20 минути след сигнала до тел. 112, твърди свидетелят.

„В момента на пристигане на първата линейка лекарят установи че случаят не е за нея и тя не може да направи нищо понеже няма реанимационно оборудване. След 25 или 30 минути ние викаме втора линейка. Втората линейка тръгва от Бургас, тя вече с пълно оборудване и всичко което е необходимо, дойде близо след час и 10 минути от началото на инцидента. Час и 10 минути тези хора включително с първата линейка се бореха неуморно за живота, но за съжаление краят беше фатален“, допълни Тихомир Атанасов.

„Невъзможно е линейка за подобен случай да се забави толкова. Категорично отричам да има пропуски в оборудването“, гласи позиция на директора на Спешна помощ в Бургас д-р Асен Кърджиев.

Разследването продължава, по случая е образувано досъдебно производство.btv





