Инцидентът с дерайлиралия трамвай в София: Ватманът ще бъде наказан с предупреждение или уволнен

Столичният електротранспорт и районната администрация с нова информация за развитието на разследването за излязъл от релсите трамвай край Румънското посолство в София и причинил сериозни щети на няколко автомобила и подлез. Часове след като двете мотриси излязоха от релсите се появиха съмнения за намесата на младежи, които да са освободили ръчната спирачка и така позволили превозното средство да тръгне.

Според инж. Александър Дашев от „Столичен електротранспорт” харддисковете от трамвая са били демонтирани и предадени на следствието. „В мотрисите има монтирани камери, те са собственост на ЦГМ и гледат към вратата на ватмана и първата врата на трамвая. Ватманът обясни, че е обезопасил машината и слязъл да си купи кафе. Излизайки от магазина, той е видял, че трамваят е потеглил. Все още не е ясно дали е имало външна намеса. Ватманът е с над 20-годишен опит, но не е свалил токовземателя. Ще му бъде наложено административно наказание – предупреждение за уволнение или уволнение. Този вид трамваи нямат записващо устройство за скоростта. Слизането за купуване на кафе между спирките е абсолютно забранено”, отбеляза той. И добави, че ватманът е бил проверен за наличие на алкохол преди излизане от депото, а трамваят е преминал ежедневен преглед.

Кметът на район „Средец” Трайчо Трайков съобщи, че се очаква оценка на щетите. „Ударът е разрушил конструкцията на подлеза. Хубавото е, че платното не е компрометирано, затова движението беше възобновено. Вероятно щетите са за десетки хиляди лева, предстои да видим точно колко, вероятно днес или утре ще стане ясно. Щетите трябва да бъдат покрити от виновните, но най-напред ще започнем да възстановяваме инфраструктурата от аварийния фонд”, обясни той.

В резултат на освободената спирачка и потеглилия трамвай бяха ударени седем коли, двете мотриси са със сериозни поражения, а подлезът в района на Румънското посолство е разрушен. Като по чудо инцидентът се размина без пострадали. Експертите от столичния електротранспорт са категорични, че тръгване без външна намеса е невъзможно.

Свикват извънредно заседание на Комисията по транспорт в СОС

Председателят на Комисията по транспорт и пътна безопасност в СОС Иван Таков коментира в ефира на „Здравей, България“, че няма нова информация. „По неофициални данни има задържан по случая, но това ще съобщят компетентните органи. Утре в 10 ч. съм свикал извънредно заседание на Транспортната комисия. Успях да погледна част от камерите, на кадрите се вижда, че след като трамваят остава без надзор, на няколко пъти се виждат две лица, които обикалят около него. Има подозрения, че са преместили лоста на спирачката“, обясни той.

По думите му трамваят е бил изправен и това е установено чрез необходимите проверки. „Без чужда намеса е много малко вероятно да потегли сам, но няма невъзможни неща. Решен съм да бъдат подменени по-старите превозни средства от градския транспорт в София“, посочи Таков.





