Топ теми

Инцидент в Пирин! Спасители помагат на 64-г. жена в заслон Спано поле

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 399 )

Планински спасители са провели две акции вчера по оказване на помощ на пострадали туристи, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст. 

При първия случай е оказана помощ на 64-годишна жена с травма на коляното в заслон Спано поле в Пирин. 

При втория случай планинските спасители са се притекли на помощ на 54-годишна жена в района на хижа Узана в Стара планина, която е била с травма на глезена. 

От ПСС към БЧК информират, че днешните условия за туризъм в планините са добри. Времето е ясно, а температурите в планините варират между 15-18 градуса. Във високите части духа слаб до умерен вятър. 

От планинската служба съветват туристите да проучват добре маршрутите си, да си набавят необходимата екипировка, храна, вода и средства за слънцезащита, както и да тръгват с добре зареден телефон. БТА



Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *