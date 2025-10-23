Инцидент зад решетките: Пи Диди оцеля по чудо след опит за убийство в килията

Хип-хоп магнатът Шон „Диди“ Комбс преживя истински кошмар в килията си в затвора MDC Brooklyn. Според негови близки, рапърът се събудил посред нощ с нож, опрян в гърлото му, от друг затворник. Нападението било толкова внезапно, че животът му висял на косъм. Един от надзирателите успял да реагира в последния момент и да предотврати трагедията.



Близки до звездата споделят, че Диди е в шок и живее в постоянен страх за живота си. Той бил преместен временно в изолирана част на затвора, докато се извършва вътрешно разследване за случилото се.

Затворът – смъртна зона за известните

MDC Brooklyn е известен като един от най-тежките федерални затвори в САЩ. Множество инциденти, насилие и обвинения за нехуманно отношение са част от ежедневието там. Затворът приютява най-различни престъпници – от наркотрафиканти до хора, обвинени в сексуални престъпления.

Според приятели на рапъра, именно неговите обвинения и статут на знаменитост го поставят в изключително уязвимо положение. „Тук никой не е в безопасност, особено човек като него. Той живее в постоянен страх,“ коментира един от тях.

Борба за оцеляване



След инцидента Диди поискал допълнителна охрана и ограничен достъп на други затворници до килията му. Източници от охраната разкриват, че нападателят е използвал импровизирано оръжие, направено от метална част от легло. Благодарение на бързата намеса на надзирателите, ситуацията не завършила фатално.



Адвокатът на музиканта потвърди, че клиентът му е „травматизиран, но жив“. Правният екип подготвя жалба срещу администрацията на затвора за липса на адекватна защита и ще настоява за преместването му в по-безопасен обект.

Политическа буря: възможно помилване



Случаят предизвика и политически отзвук. Във Вашингтон се заговори, че президентът Доналд Тръмп може да помилва Диди. Макар Белият дом да отрича подобни намерения, слуховете не стихват и продължават да подхранват напрежението около случая.



Според анализатори, потенциално помилване би предизвикало огромен обществен и медиен скандал, тъй като Диди бе признат за виновен по част от обвиненията, макар да бе оправдан по по-тежките: за трафик и рекет.

Спане с отворено око

В момента хип-хоп легендата излежава 50-месечна присъда и според близки спи „с едно отворено око“. След нападението той отказва да общува с други затворници и е под постоянен надзор.

Приятелите му се опасяват, че това няма да е последният инцидент, ако не бъде преместен. „Той е като мишена в клетка. Само чудо го спаси този път,“ казват те.

Диди остава зад решетките, но инцидентът поставя сериозни въпроси за сигурността и условията в американските федерални затвори – особено за високопрофилни затворници, чиито животи може да бъдат в опасност всеки следващ ден.