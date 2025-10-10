Инцидент на пътя Симитли – Разлог! Кон изскочи пред автомобила на пътния експерт Диана Русинова, фаровете я спасили

На прохода Предел около отбивката за хижа “Предел” има свободно разхождащ се по платното за движение кон, алармира пътният експерт Диана Русинова. Конят препречил половината лента и самата тя за малко щяла да удари животното на излизане от завой. Спасило я това, че карала бавно и имала хубави фарове. Русинова пътувала с майка си.

Тя спряла, обадила се на телефон 112 и започнала да подава сигнали с фенерче, за да предупреди идващите от Симитли към Разлог шофьори за опасността. В тъмното, макар и с жилетка, бях в огромен риск, защото хората рядко се съобразяват и преценяват правилно ситуацията, споделя специалистът.

Повече от 20 минути никой не дошъл, звъняла два пъти на 112, а и никой от минаващите не спрял да помогне по някакъв начин да преместят животното.

Тя предупреждава пътуващите по този път да карат внимателно, тъй като там често излизат домашни коне.

По-късно служители на МВР – Разлог и РПС – Разлог са установили и прибрали животното.

Русинова благодари на хората, които са реагирали и помогнали в крайна сметка никой да не пострада – нито жоивотното, нито участниците в движението. Тя уточнява, че МВР не са коняри и не трябва да се занимават с такъв проблем.

Инцидентът много напомня на тежката катастрофа със загинало 18-годишно момиче на пътя Кюстендил – Ябълково. През декември 2024 година лек автомобил удари 5 коня, които са били на пътното платно. Освен починалата девойка, други две момичета – на 18 и 19 г., бяха ранени, а петте коня починаха.