ИПБ в писмо до премиера: Прекратете поръчка за нови автомобили за МВР

Институтът за пътна безопасност изпрати писмо до премиера Росен Желязков с настояване да прекрати обществена поръчка на МВР за закупуване на автомобили. Процедурата предвижда закупуване на 1000 автомобила и 285 мотоциклета на обща стойност над 126 милиона лева , като парите за целта са не от бюджета на МВР, а от Фонд „Пътна безопасност“.

Фонд „Пътна безопасност“ се финансира от глобите на българските граждани и има една единствена цел – реално повишаване на безопасността на движението по пътищата, припомнят от Института. Според тях обаче фактите сочат друго: През миналата година от същия фонд са закупени още 463 автомобила; Така за две години „Пътна полиция“ придобива над 1740 моторни превозни средства, а общият състав на “Пътна полиция” е 1710 души в цялата страна. На практика това означава по един автомобил за всеки служител.

Над 400 от новите коли са 4×4, което показва, че ще бъдат пренасочени и към други служби на МВР, което е в разрез с предназначението на Фонда. Още по-тревожно, според експертите от Института за пътна безопасност е, че поръчката се възлага чрез пряко договаряне, без открит конкурс и обществено обсъждане.

Експертите очакват премиерът да прекрати незабавно обществената поръчка, да изчака резултатите от течащия в момента одит на Сметната палата, и да инициира дебат за това как да се използват парите от глоби, така че да доведат до истинско намаляване на пътнотранспортния травматизъм, а не до подмяна на автопарка на МВР.






