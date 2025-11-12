„Ипон“ взе 3 златни и 2 сребърни медала на международен турнир по граплинг

Отборът на „Ипон“ (Бл) спечели 3 златни и 2 сребърни медала от международния турнир по граплинг ADCC Sofia Open. Бронзовият медалист от откритото европейско първенство по бразилско жиу-жицу Михайло Волков триумфира в кат. до 57 кг, първи е и Борислав Петров (65 кг). В неговата категория втори се нареди Дмитро Новак. Третото злато за благоевградчани заслужи Виктор Ханджийски (60 кг) при юношите, а Денислав Кръстев (+55 кг) взе сребро сред кадетите.

Б. Петров се радва на победата си Д. Кръстев след награждаването

В проявата се включиха над 300 състезатели на 35 клуба от 11 държави.

ИВАН ДИМИТРОВ