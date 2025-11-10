Ирак спря плащанията към „Лукойл“

Международната дейност на „Лукойл“, обхващаща 11 държави в Европа, Африка и Близкия изток, продължава да се срива под тежестта на американските санкции, предаде Ройтерс.

В понеделник руската компания обяви форсмажорни обстоятелства за гигантското находище „Западна Курна-2“ в Ирак, където притежава 75% дял. Според източници на медията Ирак е спрял всички плащания в пари и петрол към „Лукойл“.

Миналата седмица иракската държавна петролна компания „СОМО“ вече отмени доставката на три партиди петрол, добит от руския гигант.

„Западна Курна-2“, със своите запаси от 14 милиарда барела и дневен добив от около 500 хиляди барела, е най-големият задграничен петролен актив на „Лукойл“.

Според Ройтерс компанията е уведомила иракското правителство за фактическото спиране на нормалната работа и е предупредила, че може напълно да се оттегли от проекта в рамките на шест месеца, ако проблемите не бъдат решени.

Източници на Ройтерс заявиха, че паричните постъпления на „Лукойл“ от иракския петрол са замразени от банките. Плащанията в натура, възлизащи на 4 милиона барела, са били анулирани. Официален представител на иракското Министерство на петрола обясни пред агенцията, че страната не може да си сътрудничи с компании под санкции.

Според информацията на находището са останали само руски и иракски служители, след като договорите с всички чуждестранни работници са били прекратени.

Проблемите на „Лукойл“ не се ограничават само до Ирак. Миналата седмица финландската верига бензиностанции „Тебойл“, собственост на компанията, обяви прекратяване на дейността си. Банките са отказали да обслужват бензиностанциите, оставяйки ги без гориво и принуждавайки ги да подготвят уволнения на служители.

Базираното в Женева търговско подразделение на „Лукойл“ – „Литаско“ – също изпитва затруднения, тъй като корабните брокери отказват да наемат плавателни съдове.

В Азербайджан пък пристанището в Баку е отказало да работи с петрола на компанията, добиван в Каспийско море.

Опитите на „Лукойл“ да продаде чуждестранните си активи се оказаха неуспешни. Единственият потенциален купувач, „Гънвор“, получи отказ от Министерството на финансите на САЩ, което е определило компанията като „марионетка на Кремъл“.

„На практика цялата международна дейност на „Лукойл“ е парализирана“, коментира генералният директор на „Гънвор“, Торбьорн Торнквист. „Никой не може да извършва операции с тях. Застрашени са множество работни места, а работата на нефтопреработвателните мощности може да бъде сериозно нарушена“, добави той.

Според оценки на руската банка „Алфа“, заради санкциите и принудителната разпродажба „Лукойл“ може да загуби 15-17% от общия си добив на въглеводороди. Компанията добива 6,5% от своя петрол и почти половината от газа си в чужбина, а чуждестранните рафинерии осигуряват една четвърт от общия обем на нефтопреработка.

От банката предупредиха, че загубата на тези активи „може да окаже значително влияние върху финансовите показатели на „Лукойл“.