Топ теми

Искате повече секс? Ето как да го намекнете на партньора си

Дата:
от: Калейдоскоп
Коментирай
( 350 )

Сексът е създаден, за да му се наслаждавате и ако искате да увеличите честотата, с която го практикувате, не трябва да държите това желание вътре в себе си. Въоръжете се със смелост, сигурност и твърдост, като оставите срама настрана и се осмелете да кажете на партньора си, че имате нужда от повече секс.

Обърнете внимание на следните съвети:

  • Намерете подходящ момент и му съобщете за необходимостта да говорите по важен въпрос.
  • Дайте на партньора свобода по време на разговора, за да може и той да изрази желания или претенции, свързани със сексуалния ви живот, които смята за необходими.
  • Бъдете деликатни и внимавайте с думите и изразите, които използвате по време на разговора.
  • Избягвайте думите ви да звучат така, сякаш не сте доволни, а обърнете нещата в обратната посока – обяснете, че сексуалните ви преживявания с този човек са толкова вълнуващи, че бихте искали да ги повтаряте по-често. Нека половинката ви разбере значението на секса за функционирането и поддържането на тази връзка.

Може би в началото комуникацията по темата може да бъде леко неудобна, но с постепенни разговори, компромиси и разбирателство сексуалният живот във връзката ви ще се подобри.

Разбира се, че разговорът по темата е ключов за промяната, но има и други фактори, които определено ще подпомогнат изказаните думи да се превърнат в реалност. Като ентусиасти за наличие на повече интимност във връзката, можете първи да направите крачката, като използвате тактики, с които да съблазните партньора си.

 Ето и някои съвети:

  • Използвайте нестандартни средства, като еротични текстови съобщения и по-палави разговори, за да разгорещите страстите.
  • Увеличете физическия контакт. Докато вечеряте галете деликатно партньора си, целувайте го при всяка възможност, прегръщайте го, покажете му, че го желаете.
  • Подшушнете на партньора си мръсни думи в ухото. За дамите добра стратегия е да кажат на мъжа си, че не носят бельо (например).
  • Кажете на партньора, че сексът преди лягане ви кара да спите по-спокойно.
  • Носете по-провокативни дрехи. 
  • Опитайте секс поза, която смятате, че ще се хареса на партньора.
  • Създайте подходяща обстановка в спалнята – приглушено осветление, тиха музика, листенца от рози по леглото.

Както видяхте, има много начини да кажете на партньора си, че искате да правите секс по по-деликатен начин.

Важна подробност, която трябва да имате предвид, е, че не всички сме еднакви и не се чувстваме по един и същи начин. Анализирайте характера на партньора си, за да намерите най-добрата техника да го съблазните.

Връзките преминават през различни етапи и онази преливаща страст, която сте изпитвали в началото, може да се загуби по пътя. Уведомяването на партньора ви за всякакви сексуални желания може да ви предпази от влизането в порочния кръг на еднообразието.

Да бъдете находчиви и комуникативни е от съществено значение, за да поддържате пламъка. По същия начин трябва да уважавате желанията на партньора си, ако каже „не“. Важно е да разберем, че не винаги ще се чувства готов, колкото нас. Ако обаче това започне да се превръща в ежедневие, вече е сигнал за проблем и трябва да проведете разговор.

Изразявайте желанията си, защото искреността е в основата на всяка трайна връзка.



Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *