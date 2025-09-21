Искате повече секс? Ето как да го намекнете на партньора си

Сексът е създаден, за да му се наслаждавате и ако искате да увеличите честотата, с която го практикувате, не трябва да държите това желание вътре в себе си. Въоръжете се със смелост, сигурност и твърдост, като оставите срама настрана и се осмелете да кажете на партньора си, че имате нужда от повече секс.
Обърнете внимание на следните съвети:
- Намерете подходящ момент и му съобщете за необходимостта да говорите по важен въпрос.
- Дайте на партньора свобода по време на разговора, за да може и той да изрази желания или претенции, свързани със сексуалния ви живот, които смята за необходими.
- Бъдете деликатни и внимавайте с думите и изразите, които използвате по време на разговора.
- Избягвайте думите ви да звучат така, сякаш не сте доволни, а обърнете нещата в обратната посока – обяснете, че сексуалните ви преживявания с този човек са толкова вълнуващи, че бихте искали да ги повтаряте по-често. Нека половинката ви разбере значението на секса за функционирането и поддържането на тази връзка.
Може би в началото комуникацията по темата може да бъде леко неудобна, но с постепенни разговори, компромиси и разбирателство сексуалният живот във връзката ви ще се подобри.
Разбира се, че разговорът по темата е ключов за промяната, но има и други фактори, които определено ще подпомогнат изказаните думи да се превърнат в реалност. Като ентусиасти за наличие на повече интимност във връзката, можете първи да направите крачката, като използвате тактики, с които да съблазните партньора си.
Ето и някои съвети:
- Използвайте нестандартни средства, като еротични текстови съобщения и по-палави разговори, за да разгорещите страстите.
- Увеличете физическия контакт. Докато вечеряте галете деликатно партньора си, целувайте го при всяка възможност, прегръщайте го, покажете му, че го желаете.
- Подшушнете на партньора си мръсни думи в ухото. За дамите добра стратегия е да кажат на мъжа си, че не носят бельо (например).
- Кажете на партньора, че сексът преди лягане ви кара да спите по-спокойно.
- Носете по-провокативни дрехи.
- Опитайте секс поза, която смятате, че ще се хареса на партньора.
- Създайте подходяща обстановка в спалнята – приглушено осветление, тиха музика, листенца от рози по леглото.
Както видяхте, има много начини да кажете на партньора си, че искате да правите секс по по-деликатен начин.
Важна подробност, която трябва да имате предвид, е, че не всички сме еднакви и не се чувстваме по един и същи начин. Анализирайте характера на партньора си, за да намерите най-добрата техника да го съблазните.
Връзките преминават през различни етапи и онази преливаща страст, която сте изпитвали в началото, може да се загуби по пътя. Уведомяването на партньора ви за всякакви сексуални желания може да ви предпази от влизането в порочния кръг на еднообразието.
Да бъдете находчиви и комуникативни е от съществено значение, за да поддържате пламъка. По същия начин трябва да уважавате желанията на партньора си, ако каже „не“. Важно е да разберем, че не винаги ще се чувства готов, колкото нас. Ако обаче това започне да се превръща в ежедневие, вече е сигнал за проблем и трябва да проведете разговор.
Изразявайте желанията си, защото искреността е в основата на всяка трайна връзка.