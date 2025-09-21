Искате повече секс? Ето как да го намекнете на партньора си

Сексът е създаден, за да му се наслаждавате и ако искате да увеличите честотата, с която го практикувате, не трябва да държите това желание вътре в себе си. Въоръжете се със смелост, сигурност и твърдост, като оставите срама настрана и се осмелете да кажете на партньора си, че имате нужда от повече секс.

Обърнете внимание на следните съвети:

Намерете подходящ момент и му съобщете за необходимостта да говорите по важен въпрос.

Дайте на партньора свобода по време на разговора, за да може и той да изрази желания или претенции, свързани със сексуалния ви живот, които смята за необходими.

Бъдете деликатни и внимавайте с думите и изразите, които използвате по време на разговора.

Избягвайте думите ви да звучат така, сякаш не сте доволни, а обърнете нещата в обратната посока – обяснете, че сексуалните ви преживявания с този човек са толкова вълнуващи, че бихте искали да ги повтаряте по-често. Нека половинката ви разбере значението на секса за функционирането и поддържането на тази връзка.

Може би в началото комуникацията по темата може да бъде леко неудобна, но с постепенни разговори, компромиси и разбирателство сексуалният живот във връзката ви ще се подобри.

Разбира се, че разговорът по темата е ключов за промяната, но има и други фактори, които определено ще подпомогнат изказаните думи да се превърнат в реалност. Като ентусиасти за наличие на повече интимност във връзката, можете първи да направите крачката, като използвате тактики, с които да съблазните партньора си.

Ето и някои съвети:

Използвайте нестандартни средства, като еротични текстови съобщения и по-палави разговори, за да разгорещите страстите.

Увеличете физическия контакт. Докато вечеряте галете деликатно партньора си, целувайте го при всяка възможност, прегръщайте го, покажете му, че го желаете.

Подшушнете на партньора си мръсни думи в ухото. За дамите добра стратегия е да кажат на мъжа си, че не носят бельо (например).

Кажете на партньора, че сексът преди лягане ви кара да спите по-спокойно.

Носете по-провокативни дрехи.

Опитайте секс поза, която смятате, че ще се хареса на партньора.

Създайте подходяща обстановка в спалнята – приглушено осветление, тиха музика, листенца от рози по леглото.

Както видяхте, има много начини да кажете на партньора си, че искате да правите секс по по-деликатен начин.

Важна подробност, която трябва да имате предвид, е, че не всички сме еднакви и не се чувстваме по един и същи начин. Анализирайте характера на партньора си, за да намерите най-добрата техника да го съблазните.

Връзките преминават през различни етапи и онази преливаща страст, която сте изпитвали в началото, може да се загуби по пътя. Уведомяването на партньора ви за всякакви сексуални желания може да ви предпази от влизането в порочния кръг на еднообразието.

Да бъдете находчиви и комуникативни е от съществено значение, за да поддържате пламъка. По същия начин трябва да уважавате желанията на партньора си, ако каже „не“. Важно е да разберем, че не винаги ще се чувства готов, колкото нас. Ако обаче това започне да се превръща в ежедневие, вече е сигнал за проблем и трябва да проведете разговор.

Изразявайте желанията си, защото искреността е в основата на всяка трайна връзка.





