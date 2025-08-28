Испански медии: Енрике Иглесиас и Анна Курникова чакат четвърто дете

Семейството на Енрике Иглесиас и Анна Курникова се увеличава! Двойката, която вече има три деца, очаква четвъртото си бебе по-късно тази година, пишат испански медии. Певецът, който навърши 50 години през май, и бившата тенис звезда, на 44 години, са „преизпълнени с радост“ от бременността, разкрива пред „HOLA!“ доверен източник, близък до двойката.

Курникова, която вече е в средата на бременността, наскоро беше снимана в Маями в спортен и небрежен стил, с ясно видимо коремче, докато водеше децата си на училище. Иглесиас и Курникова вече са родители на 7-годишните близнаци Луси и Николас, както и на 5-годишната им дъщеря Мери, която те наричат с руското ѝ име Маша.

Певецът, който навърши 50 години през май, и 44-годишната бивша тенис звезда посрещнаха близнаците Николас и Луси през 2017 г., а дъщеря си Мери – през 2020 г.

Ще се сбъднат ли слуховете?

Спекулациите за нова бременност започнаха по-рано това лято, когато Анна беше снимана по време на обикновен ден, прекаран в разходки с дъщерите си. Облечена в необичайно широки спортни дрехи, тя изглеждаше, че крие първите признаци на бременността си.

Времето също предизвика учудване; снимките бяха направени точно когато Енрике се завърна да изнесе концерт в Испания за първи път от шест години насам, което беше важен момент в кариерата му. Отсъствието на Анна от този концерт подхрани слуховете и от двете страни на Атлантическия океан, особено предвид медицинските препоръки към бременните жени да избягват дългите полети.

Сега „Hola!“ потвърждава това, на което феновете се надяваха: бременността е реална и всичко върви гладко. Енрике и Анна са заедно от 24 години, откакто между тях прехвърчаха искри през 2001 г. на снимачната площадка на хитовия му музикален клип „Escape“.

История на изненадващи новини

Раждането на това бебе ще бъде деветото внуче за майката на Енрике, Исабел Прейслер, която вече се грижи за Алехандро и София (децата на Чабели Иглесиас), Мигел, Матео и Мартин (децата на Ана Бойер и Фернандо Вердаско) и трите малки деца на Енрике и Анна.



И ако се съди по досегашния опит на двойката, четвъртото им дете няма да бъде обявено преди да се роди, а може би и след това. Близнаците им бяха пазени в тайна до малко преди или дори след раждането им. През 2017 г., например, феновете бяха шокирани, когато неочаквано се появиха снимки на Иглесиас и Курникова, напускащи болницата с новородени. Дори гостите на семейната сватба не знаеха, че Анна е бременна по това време. Едва след това двойката сподели нежни снимки от болницата, които бързо се разпространиха в интернет.

Третото им дете, Мери, също беше изненада. Едва няколко месеца преди раждането ѝ, папарашки снимки на Анна на яхта във Флорида потвърдиха това, което дотогава беше само слух.

Личният им живот в Маями

Семейството живее тихо в изключително ексклузивния квартал Индиън Крик Айлънд в Маями, където сред съседите им са Джеф Безос и Иванка Тръмп. Въпреки статута на суперзвезда на Енрике и легендарната тенис кариера на Анна, двойката води скромен живот, фокусирайки се върху децата си.

Енрике остава една от най-известните световни звезди на латино музиката, като всеки негов нов албум влиза в международните класации. През последните години обаче той намали публичните си изяви, за да се посвети на бащинството. Завръщането му на испанската сцена в Гран Канария това лято предизвика бурни овации, но това беше и първото му шоу там от шест години насам.

Припомняме, че Енрике Иглесиас идва в България съвсем скоро – на 20 септември, на Национален стадион „Васил Левски“, за да изнесе концерт пред многохилядната публика у нас. Събитието е организирано от Fest Team, а билети все още може да бъдат закупени от сайта на Ticketstation.bg.





