Историческа операция: Бял дроб от прасе бе трансплантиран в човек

За пръв път бял дроб от генетично модифицирано прасе бе успешно трансплантиран в човешко тяло, съобщиха китайски учени в публикация в списание „Нейчър“, цитирана от Синхуа.

„Белите дробове са сложни органи за трансплантация, но операцията е стъпка напред към клинични проучвания“, се отбелязва в публикацията.

Реципиентът, 29-годишен мъж от Китай, който е бил в мозъчна смърт, е получил бял дроб, който е преминал шест генетични модификации, за да бъде подобрена съвместимостта му с човека. Органът е останал жизнеспособен и е функционирал девет дни в тялото без знаци за остро отхвърляне или инфекция.

Хъ Цзянсин, ръководител на изследването, каза за Синхуа, че заради растящото глобално търсене на органи за трансплантация, ксенотрансплантацията е смятана за обещаващо решение при липса на донори. Според него това постижение е жизненоважна стъпка към белодробна ксенотрансплантация.

Поне няколко души в Китай и САЩ досега са получили генно модифицирани органи от прасета – сърца, бъбреци, черни дробове и тимус.

„Белите дробове са най-трудният орган за трансплантация“, казва Мухамад Мохиудин, хирург и изследовател в Университета в Мериленд, Балтимор, който през 2022 г. е водил първата трансплантация на сърце от прасе в жив човек.

„Приветствам усилията им“, казва той, цитиран от „Нейчър“. Това е първата стъпка към белодробна ксенотрансплантация – използване на животински органи при хора.

