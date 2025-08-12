Исторически триумф с дузпи на ФК „Дебрен“ за „Девин къп“, световният шампион Карлос Насар надъха шампионите

Исторически триумф записа вторият в отминалата кампания на зона „Места“ в пиринската бундеслига ФК „Дебрен“, който вдигна трофея „Девин къп“ по случай Празника на града и минералната вода. Тимът от Гоцеделчевско оцеля в рулетката на дузпите във финалния сблъсък срещу домакините от „Орфей“ и след равенството 1:1 в редовното време демонстрира по-железни нерви от опонентите за успеха с 4:3, дошъл благодарение на ключовото спасяване на стража Седатин Чаталбашев в решаващата фаза на изпълненията от бялата точка. С това героят на двубоя заслужи и наградата за най-добър вратар. Другите два индивидуални приза бяха присъдени на Велизар Калвънов от „Ботев“ /Кричим/ за голмайстор на турнира и на Гьокай Молаеминов от „Орфей“ за най-полезен играч. Първенците бяха надъхани за големия успех от световния и олимпийски шампион по вдигане на тежести, спортист №1 на България за 2024 г. Карлос Насар, с когото имаха уникалния шанс да се срещнат в хода на надпреварата. Купите и медалите на финалистите връчи кметът на Девин Здравко Иванов, a в церемонията по награждаването се включи и административният директор на Българския футболен съюз Деница Крумова. На откриването присъстваха техническият директор на БФС Кирил Котев, председателят на зоналната централа в Пловдив Огнян Златков и председателят на местния ОбС Карамфил Каров.

Шампионската формация на дебренци Златната купа е в ръцете на капитана Героят под рамката Загрявка за големия финал След триумфа за историята Спомен за цял живот с мегазвездата К. Насар

„Това е историческа победа за нашия отбор, който показа невероятен дух и отдаденост. В заключителния мач демонстрирахме изключителна психическа устойчивост и професионализъм. Показахме класата си и в двата двубоя в първия ден на турнира. Във важен момент имахме снимка със световния шампион Карлос Насар, което беше истинско вдъхновение за отбора“, написаха в официалната страница на клуба след завръщането вкъщи.

