Историята на Кресна от древността до днес събра в книга, посветена на 90 г. общинско самоуправление, връстникът й Борис Сандански

Историята на община Кресна събра в книга, посветена на 90 г. самоуправление, връстникът й краевед, планинар , журналист и общественик Борис Сандански. Тя бе представена публично в залата за тържествени събития „Пети септември“ в присъствието на много хора, сред които почти цялата общинска администрация.  Събитието бе открито с поздравление към автора от кмета Николай Георгиев и презентация на секретаря на читалището Димана Драчева, която се бе постарала да представи творчеството му, организирайки специален кът в залата с част от книгите му.

Борис Сандански, който е репортер на „Струма”, накратко разказа за творческия си път като журналист и автор на 72 книги, като се пошегува с трудовата си биография на счетоводител с определението „канцеларски плъх“. Той подчерта, че в последната си книга „Пътят на Кресна“ е събрал богат снимков материал на всички природни забележителности в Кресненско по „Натура 2000“, национални резервати и природни феномени, както и на археологически находки, свидетелстващи за богатото историческо минало още от времето на траки и римляни по тези земи. Не е пропуснал да отдаде почит към участието на местното население във въстания и исторически събития като Кресненско-Разложкото и Илинденското въстание, Балканската война и др.

Кметът Николай Георгиев и роденият в годината на учредяване на общинско самоуправление  на Кресна автор Борис Сандански  (двамата в средата) представиха книгата пред публика в общинската зала за тържествени събития (сн. 2)
сн. 2
Специално сътвореното по повода 4-стишие е на корицата на книгата „Пътят на Кресна“

„В раздел „В служба на хората за хората“ е проследено общинското самоуправление от последните години на турското робство до учредяване на община Кресна, чието съществуване започва през 1934 г., като с предишните си имена Гара Пирин и Крива ливада е била само на 20 г.“, коментира за „Струма“ Борис Сандански.

Той се е постарал да отрази в пълнота  развитието на общината през последните 90 г. отново с много снимков материал, включвайки фотографии на всички досегашни кметове и много ог служителите на администрацията през годините, включително и настоящия й състав. В специалното издание са поместени и текстовете на няколко химни и песни за община Кресна, чийто автор е Борис Сандански, включително и посветеното от него специално по повода 4-стишие:

„И този път къде ли Кресна води,

в пространствата на времето поел?

Ами към нови свои си възходи,

които са и главната му цел!”

Всички присъстващи получиха безплатно екземпляр от „Пътят на Кресна“, книгата ще се дарява на специалните гости на общината.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА



