Историята оживя пред децата на Разлог

Малчуганите бяха приятно изненадани от „музей в куфар” – експонати, оръжия, четническа униформа, които превърнаха разказа за Левски в запомнящо се преживяване

Под знака на родолюбието и паметта за Васил Левски премина вчера денят, като десетки деца от Разлог се докоснаха до историята по вълнуващ и запомнящ се начин.

Директорът на Историческия музей в Разлог Христина Манова гостува на малчуганите от ДГ „Незабравка“ в града, където изнесе беседа за живота и делото на Апостола на свободата. Малчуганите бяха приятно изненадани от подготвения „музей в куфар“ – експонати от музея, които превърнаха разказа за Левски в живо и запомнящо се преживяване.

По достъпен и увлекателен начин децата се запознаха със знамето „Свобода или смърт“, оръжия от музея – револвер и нож (кама), поставени върху свещената Библия, както и с четническа униформа. Малчуганите не само слушаха с интерес, но имаха възможност да видят отблизо предмети, свързани с епохата на националноосвободителните борби.



В същия ден учениците от 1 до 4 клас на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ посетиха Историческия музей в Разлог, където също участваха в беседа, посветена на живота и саможертвата на Васил Левски. Те слушаха в захлас разказите на г-жа Манова и имаха възможност да се докоснат до част от представените експонати, превръщайки урока по история в живо и емоционално преживяване.

Така в един ден историята напусна страниците на учебниците и оживя пред очите на децата – чрез разказ и допира до свидетелства от миналото.

ИВАН ИВАНОВ