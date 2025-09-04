Италианският дизайнер Джорджо Армани почина на 91-годишна възраст

Италианският моден ветеран Джорджо Армани е починал на 91-годишна възраст в дома си, „обграден от близките си“, съобщиха от фирмата му, предаде АФП.

„С безкрайна скръб „Армани Груп“ съобщава за кончината на своя създател, основател и неуморен двигател: Джорджо Армани“, се казва в изявлението.

Модният дизайнер не се появи на модните си ревюта през юни, тъй като се възстановяваше от болест, която не беше обявена. Армани планираше голямо събитие за отбелязване на 50-годишнината на модната си къща „Джорджо Армани“ по време на Миланската седмица на модата този месец, припомня Ройтерс.

БНР





