ИТН оттегли законопроекта си за промени в Наказателния кодекс

„Има такъв народ” оттегли законопроекта си за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Това обявиха със съобщение до медиите от партията на Слави Трифонов. Текстовете, които предвиждат глоба и до 6 години затвор за разгласяване на данни за личния живот, предизвикаха спорове заради съмнения, че ще повлияят негативно на свободата на словото.

Против идеята за промените се обявиха и партиите в опозиция, и партньорите в управлението, които призоваха ИТН да оттегли текстовете. Пети ден партията не коментира официално темата, но на среща със симпатизанти в Лондон Тошко Йорданов обясни, че това са предложния, които ще бъдат обсъждани и променяни.

„Под „информация за личния живот” се разбират данни за лични, семейни, интимни отношения или здравословното състояние на дадено лице. Кое тук е забрана за свободата на словото? Тук няма забрана някой да каже, че аз съм некадърен или корумпиран депутат. Ако някой го каже, после ще трябва да го докаже и аз мога да го съдя по гражданското право. Тук няма забрана някой да направи песен за нас”, обясни председателят на ПГ на ИТН.

Коментарът на лидера на формацията не закъсня. С пост във Facebook Слави Трифонов обясни, че текстът е проект, а не гласуван вече закон.

„Между другото, от думата законопроект става ясно, че това е проект, а не закон. За да стане закон, са нужни поредица от процедури – и най-вече да бъде гласуван в Народното събрание. Аз съм абсолютно сигурен, че 99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели. Най-малко пък Бойко Борисов. Даже мисля, че Бойко Борисов не е чел никакъв проектозакон през целия си живот. Но това е друга тема.

Във въпросния проектозакон въобще не ставаше дума за каквато и да е ревизия на свободата на словото. Просто е абсурдно „Има такъв народ“ да иска подобно нещо. Вътре ставаше въпрос за защита на личното пространство на всеки един човек, за да не може никой да бъде изнудван чрез лични снимки, например така, както правят някои доста нечистоплътни хора в момента.

Всъщност пиша всичко това, защото хората, които направиха този проектозакон, заслужават уважение. Дали някой ще си направи труда да го прочете, въпреки че днес беше оттеглен, това си е негова работа. Аз ще ви цитирам думите на един велик човек, който вече не е сред нас, но аз имах честта да познавам и да общувам с него – Рангел Вълчанов. Светла му памет!

Та, той ми казваше: „Никой не може да бъде свободен, ако не иска да бъде освободен!“ И беше прав”, пише Трифонов.