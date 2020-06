И АУБ поиска общината да им намали с 50 % наема в бившия Партиен дом заради карантината, предлагат бонуси…

50 % намаляване на наема за етажите в сградата на площад „Г. Измирлиев“, която ползва Американският университет в топцентъра на Благоевград, иска президентът на частнияUS вуз д-р Дейвид Еванс. В писмо до председателя на ОбС Андон Тодоров и до кмета Румен Томов той заявява, че епидемията от Ковид-19 и предприетите строги мерки за ограничаване на разпространението му са поставили институцията пред сериозно изпитание заради липсата на държавно финансиране и нуждата да се справят с кризата със собствени средства.

Президентът на US вуза настоява наемът, който на месец е 12 942 лв. без ДДС за ползваната от US вуза площ от над 11 хил. кв.м в бившия Партиен дом, да се намали наполовина за периода от 13 март до 31 май. Д-р Евънс предлага в замяна партньорство, което да включва обучение на граждани, чийто малък и среден бизнес е пострадал от кризата или които искат да стартират собствен бизнес, в Акселератор програмата на АУБ, насочена към подпомагане на студентски стартъп проекти с продължителност 4 месеца. Тази програма включва различни активности и семинари с цел изграждане на нужните умения и знания, които се водят от предприемачи, главно възпитаници на АУБ и преподаватели в US вуза. Идеята е общината да промотира програмата сред гражданите, а АУБ да подбере участниците в Акселератора. За да се случи това обаче, е нужно добро ниво на владеене на английски език, за което от АУБ предлагат общински служители и подбраните участници в Акселератора да се включат в курсове, езикови и по мениджмънт, като така ще се повиши административният капацитет на ключовия персонал на общината, както и ефективността на местното самоуправление.

За цената на обученията и за начина на подбор на участниците в него обаче нищо не пояснява в писмото си президентът на АУБ.

В края на миналата седмица на своя сесия общинските съветници на Благоевград отхвърлиха предложението на колегата си Иван Ризов да освободят от плащане за времето на извънредно положение наемателите на общински помещения, които не са имали достъп до офисите си. Наематели на помещения в сградата на закрития пазар дори бяха направили подписка, но след дискусии искането им бе отхвърлено от общинските съветници.

Факт е и че целият състав на Общинската администрация вече премина поредица от обучения в няколко области за повишаване на квалификацията и ефективността на работа по европейски проект на стойност 89 989 лв., чиято продължителност бе 1 година и приключи през 2014 г. В рамките на проекта всички служители на общината преминаха курсове по английски в зависимост от нивото, което имаха, и завършиха с изпити и раздаване на сертификати. Останалите обучения в рамките на проекта бяха по стратегически мениджмънт в държавната администрация, делова етика, превенция на корупционния риск, усъвършенстване на вътрешната комуникация и др.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Р. Томов

А. Тодоров

Коментар с Facebook