И благоевградчани на протест срещу Бюджет 2026

Благоевградчани протестират тази вечер срещу проектобюджет 2026 и управлението на страната. Малко след 19:00 часа на площад „Георги Измирлиев“, пред сградата на Община Благоевград, се събраха стотици граждани, които се обявиха срещу фискалната политика на управляващото мнозинство.

„Благодаря ви, че сте тук, за да изкажем нашата гражданска позиция. Не очаквахме толкова много хора и се радваме, че виждаме площада пълен. Искам да ви кажа, че ще бъдем чути и нашите искания ще бъдат уважени“, казаха организаторите на протеста.

Недоволните граждани настояват за повече прозрачност, реални реформи и „край на кражбите в бюджета“.

Както struma.bg писа, демонстранти протестират тази вечер в София и други големи градове на страната.