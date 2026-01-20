Топ теми

И Бургас обяви грипна епидемия, предлагат по-дълга ваканция за учениците

След Варна и Добрич още една област обяви грипна епидемия – Бургас. Мерките там влизат в сила от четвъртък,  22 януари, и ще са в сила до 30 януари. За този период учениците преминават към онлайн обучение. Прекратяват се профилактичните прегледи и имунизациите.

Противоепидемични мерки са в сила от понеделник и за област Добрич, където грипната епидемия е обявена до 25 януари. А във Варна въведените мерки се удължават до 26 януари. С висока заболеваемост е и област Габрово – 273 случая на 10 000 души.

От синдикат „Образование“ предлагат да се удължи междусрочната ваканция на учениците с четири дни – от 3 до 6 февруари. По този начин ще има период от общо 9 неучебни дни. Според Министерството на образованието засега мярката не се налага, докато учители и родители приветстват идеята.

Синът на Сантяго е ученик в 76 ОУ в София. Според него онлайн обучението не е добър вариант. В Мексико, откъдето е той, мярката е непопулярна.

„На тази възраст имат нужда от социализиране. Първият срок е към своя край. Така че е по-добре да се удължи междусрочната ваканция. Децата ще постоят вкъщи, за да останат здрави, но няма и да изостават с учебния материал“, категоричен е Сантяго Идалго.

„С удължаване на междусрочната ваканция МОН ще покаже загриженост и за ученици, и за учители. Друг аргумент за това е, че откакто учениците имат право на отсъствия по семейни причини, справките на РЗИ и РУО далеч не са верни“, обясни доктор Юлиян Петров, председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

