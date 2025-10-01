И двамата загинали в кораба с меден сулфат са българи

И второто тяло на кораба с медния сулфат в Бургас е на българин.

Другото тяло бе идентифицирано веднага – 57-годишен мъж. Телата бяха открити в хамбара на кораба, в който имало около 5 тона меден концентрат.

Причина за смъртта е отравяне, тъй като те са били обгазени с токсични изпарения, предава „24 часа“.

Двамата мъже не са били част от екипажа на кораба, който е собственост на турска компания.

Разследването на случая е поето от бургаското следствие. Работи се по няколко версии, включително контрабанда на наркотици.

Все още не е приключил огледа на плавателния съд, който е задържан на бургаското пристанище.





