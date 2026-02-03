И Испания забранява достъпа на децата до социални мрежи

Испанският министър-председател Педро Санчес обяви пакет от мерки, насочени към достъпа на децата до социалните медии, включително задължителна проверка на възрастта и забрана на платформите за непълнолетни под 16 години, предава френската редакция на Euronews.

Испанският лидер обоснова решението си с необходимостта да се защитят децата от „цифровия Див Запад“, като предупреди за нарастващите рискове в онлайн средата. Испания ще забрани използването на социални медийни платформи за деца под 16 години, а платформите ще бъдат задължени да въведат системи за проверка на възрастта, обяви премиерът Педро Санчес във вторник на Световния правителствен форум в Дубай.

Припомняме, че по-рано френските законодатели одобриха закон, забраняващ социалните мрежи за деца под 15 години.

Фокус