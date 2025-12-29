И на празниците насилниците не мирясаха

Случаи на домашно насилие разследват служителите на Първо РУ Перник и РУ – Брезник. На 27 декември малко след 09:00 ч. е получен сигнал от 63-годишен мъж, че в Перник е нанесен побой на 34-годишна жена от живеещия с нея на семейни начала 38-годишен мъж. Униформени реагирали незабавно и на място установили, че 38-годишният мъж е нанесъл удари с ръце в областта на тялото и главата на жената. Същата е освидетелствана, а мъжът е задържан за срок до 24 ч. с полицейска мярка.

Отново на 27 декември около 14:50 ч. в РУ – Брезник бил подаден сигнал от 33-годишна жена за това, че ѝ е нанесен побой от 37-годишния ѝ съпруг. Полицейските служители изяснили, че мъжът е удрял жената с ръце и крака в областта на лицето и тялото, с което ѝ е нанесъл лека телесна повреда в условията на домашно насилие. След побоя мъжът се е укрил и в момента продължава издирването му.

По двата случая са образувани бързи производства и работата продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА