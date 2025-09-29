И Обединението на свободните адвокати с позиция за приемането на Гешев в Перник

Общо събрание на Обединението на свободните адвокати излезе с позиция за приемането на бившия главен прокурор Иван Гешев в редиците на пернишките защитници.

Ето какво се казва в нея:

Преди 2 години „Обединение на свободните адвокати“ изразихме отрицателното си становище срещу приема на предсрочно отстранения от поста му главен прокурор Иван Гешев в Адвокатска колегия Кюстендил.

ОСА в качеството си на доброволно сдружение на адвокати с активни обществени позиции, обединени от първата основна своя уставна цел да способстват за издигане авторитета на адвоката като защитник на правата и законните интереси на гражданите и организациите, както и да повишават доверието и имиджа на адвокатската професия, с настоящото си становище се присъединява към ясно изразената критична позиция на Адвокатски съвет Пловдив на несъгласие с приема на Иван Гешев за адвокат и на призива им Контролният съвет на АК Перник да осъществи контрол, съгласно правомощията си по чл. 7 (2) ЗА, в рамките на който може да оспори взетото решение пред Висшия адвокатски съвет в защита на престижа и единството на адвокатурата.

Приветстваме и принципно изразената позиция на Софийски адвокатски съвет.

Призоваваме Висшият адвокатски съвет да изрази официално становище.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





