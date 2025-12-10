И това го има при хората: Как да преодолеете страха си от интимност

Понякога хората чувстват, че е им е много трудно да бъдат близки с другите.

Те се страхуват да се отворят, да покажат чувствата си, боят се да не бъдат уязвими. Това психотерапевтите наричат избягващ стил на привързаност.

Този стил може да се развие, поради това, че човек не е получавал достатъчно любов и подкрепа от родителите си като дете. В отговор на това той се е научил да разчита само на себе си и да избягва близките връзки. Ето по какво се познава, че наистина имате такъв проблем.

Признаци на избягващ стил на привързаност:

– Страхувате се от интимност. Може да изпитвате страх, когато някой се приближи до вас твърде много.

– Обичате независимостта. Цените свободата си и не искате да зависите от другите.

– Отдръпване. В трудни ситуации предпочитате да правите свои собствени неща, вместо да решавате проблеми заедно с други хора.

– Идеализирате независимостта си. Харесвате хора, които са независими. Може дори да критикувате тези, които се нуждаят от помощ.

– Срещате трудности при изразяване на чувства си. Трудно ви е да говорите за преживяванията и емоциите си.

– Предпочитате в връзка от разстояние. Чувствате се по-комфортно, когато има дистанция между вас и партньора ви.

Как да се справите?

Осъзнайте проблема си. Помислете как се чувствате във връзката си. Какви мисли и чувства имате, когато някой иска да бъде по-близо до вас?

Потърсете помощ. Ако имате проблеми със справянето сами, говорете с терапевт. Той може да ви помогне да разберете защо сте развили този тип привързаност и как да я промените.

Научете се да бъдете уязвими. Това не означава, да станете слаби. Напротив, това показва, че се доверявате на другия човек и сте готови да се отворите.

Започнете с малко: говорете за чувствата си, поискайте помощ или си признайте, че човекът ви липсва.

Научете се да се справяте с емоциите си. Ако често избягвате чувствата си, опитайте се да ги обработите. Можете да направите това чрез медитация, чрез водене на дневник или упражнения.

Изградете си сигурни взаимоотношения. Избирайте хора, които ще ви подкрепят и разбират. Говорете с тях за чувствата и проблемите си.

Преосмислете пак за независимостта си. Независимостта е добра, но не бива да ви пречи да бъдете близки с други хора. Здравословната независимост означава да можете да бъдете сами, като същевременно имате близки и подкрепящи взаимоотношения.

Избягващата привързаност не е смъртна присъда. Това е проблем, който може да бъде решен. Ключът е да бъдете честни със себе си, да признаете проблема си и да започнете да работите по разрешаването му. Не забравяйте, че не сте сами и винаги можете да намерите и получите помощ.