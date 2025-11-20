И.ф. шеф на РП – Благоевград прокурор Елица Калпачка получи оценка „Много добра“ от ПК на ВСС при извънредното атестиране

Прокурорската колегия на ВСС проведе извънредно атестиране на Елица Калпачка от Районна прокуратура – Благоевград и прие комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Припомняме, че от 13 октомври тя изпълнява функциите на ръководител на РП – Благоевград поради изтичане на втория управленски мандат на Борислав Ковачки. За шефското място бе обявен конкурс, като единствен кандидат е прокурор Елица Калпачка, която в продължение на 8 г. беше заместник на Ковачки.

Тя е с 20-годишен юридически стаж, от които 16 в прокуратурата. Кариерата си започва през 2002 г. в ОД на МВР – Благоевград като полицейски инспектор и дознател. През 2009 г. става мл. прокурор в РП – Петрич, а през 2012 г. е прокурор в РП – Благоевград, като от 2017 г. е зам. ръководител. Удостоявана е многократно със сертификати, грамоти и награди за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните си задължения. Прокурор, извел докрай знакови разследвания за престъпления, свързани с трафик на хора, на жени с цел сексуална експлоатация, за домашно насилие и много други. Участвала е като обучител на мл. прокурори и разследващи полицаи. През месец април 2025 г. бе избрана за председател на УС на Асоциацията на прокурорите в България.

В управленската си концепция тя посочва, че натрупаният професионален и управленски опит й дават увереност да кандидатства за длъжността административен ръководител на РП – Благоевград. Основните цели, които прокурор Калпачка си поставя, ако бъде избрана за административен ръководител, е да се сведат до минимум на неразумно дългите срокове за разследвания и на спрените досъдебни производства, което ще се реализира чрез подобряване нивото на взаимодействие между наблюдаващия прокурор, разследващите органи и оперативните служби. Обществото изисква провеждане на бърз, обективен, справедлив и предвидим наказателен процес, а административният ръководител има водеща роля за реализиране върховенството на правото и за защита правата на гражданите, посочва Елица Калпачка.

В Районна прокуратура – Благоевград и териториалните отделения в Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев на щат са 48 прокурори, но реално през 2024 г. са работили 35. След вчерашната максимална оценка, която прокурор Калпачка получи при извънредното атестиране, изборната процедура е отпушена и се очаква да бъде насрочена дата за изслушване пред ПК на ВСС.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА