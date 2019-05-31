Йоахим Льов приет по спешност в болница

Селекционерът на Германия Йоахим Льов е приет в болница и ще пропусне предстоящите две европейски квалификации. Треньорът е хоспитализиран във Фрайбург заради нарушено кръвообращение вследствие на запушена артерия след инцидент на тренировка, пише Блиц.

“Вече се чувствам по-добре, но трябва да почивам в следващия месец”, лаконично коментира Льов, който на 3 февруари навърши 59 години.

Неговият помощник Маркус Зорг ще води Бундестима срещу Беларус на 8 юни и Естония три дни по-късно.



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