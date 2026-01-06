Йордановден в Симитли: Спас Спасов за втора година извади Богоявленския кръст от ледените води на Струма

Спас Спасов за втори път извади Богоявленския кръст от водите на река Струма в Симитли. 22-годишният млад мъж пребори 12 участници, които се хвърлиха в ледените води на реката на Йордановден.

Празничният ден започна с утринна служба и Света литургия в храм „Рождество Богородично“, отслужени от отец Спас Веселински. По време на традиционния търг за храма свещеният кръст и икони от църквата бяха „продадени“ за ден. Кметът на община Симитли Апостол Апостолов откупи кръста не за себе си, а за всички жители на общината, както подчерта самият той.

Пред събралите се миряни отец Веселински припомни значението на Богоявление – явяването на Светата Троица преди две хилядолетия. Празникът е посветен на Кръщението на Иисус Христос във водите на река Йордан от свети Йоан Кръстител, когато небето се отваря, Светият Дух слиза във вид на гълъб, а Божият глас свидетелства: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение“.

След богослужението с литийно шествие вярващите преминаха от храма до моста над река Струма, където десетки жители и гости на града очакваха водосвета и традиционното хвърляне на кръста. Свещеникът благослови всички смели мъже и младежи, които се включиха в ритуала, малко преди началото на търсенето на светинята във водата.

За втора поредна година късметът се усмихна на Спас Спасов, който извади Богоявленския кръст. По традиция кметът Апостол Апостолов го дари със златен кръст и синджир. Останалите участници поздравиха победителя с радост и уважение.

Традицията повелява късметлията на Йордановден да посети с кръста всеки дом в Симитли, след което светинята да бъде върната в храма. От днес Спас Спасов е очакван гост във всяко семейство. Първото място, което той посети, бе Общинска администрация – Симитли, където бе топло посрещнат от кмета Апостол Апостолов. В следващите дни Йордановският кръст ще достигне до всеки дом в града.

В духа на празника отец Спас Веселински отслужи и водосвет в сградата на Общинска администрация – Симитли, след като Богоявленският кръст бе откупен на традиционния търг от кмета Апостол Апостолов. Градоначалникът отново подчерта, че кръстът не е за него лично, а за всички жители на общината, за здравето и благоденствието на всички. Свещеникът поръси присъстващите със светена вода и отправи благослов за здраве, благоденствие и успешна година.