Й. Каназирев разширява голф игрището до Разлог с първите 21 дървени къщи, отказва промяна в статута на имота, защото и колегите му правели така

Собственикът на „Пирин Голф“ Йордан Каназирев с фирмата „БС Асетс“ започва строеж на 21 едноетажни жилищни сгради в местността Църнако на гр. Разлог. Те ще бъдат вдигнати върху самостоятелни парцели след парцелиране на поземлен имот от 18 089 кв.м. Всяка от къщите ще е от 195 кв.м, ориентирана на юг, с лице към планината Пирин и към самото голф игрище. Изпълнител на проекта ще е регистрираната в Разлог „Балканстрой КК“ ООД, в който съдружник е дъщерята на Каназирев – Ина.

В момента огромният имот е незастроен и обрасъл с трева. Според инвеститора не е необходимо геоложкото му проучване, тъй като изкопите ще бъдат на малка дълбочина – до 1 метър, а към къщите, всяка от които е за по 4-ма обитатели, не са предвидени подземни помещения. Още преди 20 г. е правено и археологическо проучване на цялата местност, но не са открити никакви видими следи от археологически обекти.

Процентът на застрояване на имотите ще е 30%.

Инвестиционното намерение всъщност е разширяване на жилищната част на спортния център „Пирин голф”. Целият терен ще бъде покрит със стомано-бетонова плоча с дебелина 30 см, върху която ще се сглобяват дървените къщи. Според Каназирев проектът трябва да бъде реализиран до 3 г.

Припомняме, че само преди няколко месеца той се появи на сесия на ОбС – Разлог и обяви намерението си в близките 20 г. да вдигне още 40 къщи към голф игрището, защото това бил единственият начин да печели пари – всяка година дружеството му губело по 500 000 лв., за да поддържа тревната площ. Тогава Каназирев обяви, че няма намерение да променя предназначението на земята, която е още със статут „земеделска“, защото всичките 7 частни голф игрища в страната процедирали така. Това е доста удобно за големите инвеститори в такъв тип спортни комплекси, защото за земеделски земи не се дължи данък освен при придобиването им.

ВАНЯ СИМЕОНОВА