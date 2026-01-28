Кабинетът компенсира с над 2.6 милиона евро семействата на деца, неприети в държавни или общински градини

Министерският съвет одобри 1 186 674 евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини, съобщава Нова. Средствата се предоставят за 2028 деца от четири общини – Столична, Пловдив, Варна и Родопи. Плащането засяга периода от 1 ноември до 31 декември 2025 г. По тази мярка се компенсират семейства с деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.

Одобрено е финансиране за извършването на плащания за компенсиране на разходи на родители на деца, които не са приети в ясла или градина за периода 1 ноември – 31 декември 2025 г. Сумата е в общ размер на 1 430 873 евро, разпределена по бюджетите на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Божурище и община Аврен, област Варна за 2026 г.