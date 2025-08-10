Кавърма в омлет

Необходими продукти:
брашно 1-2 с. л.
червен пипер 1 ч. л.
черен пипер на вкус
яйца 8
вода 8 с. л.
доматено пюре 100-150 мл
чушка 1
морков 1
Лук 1-2 глави
свинско месо
Начин на приготвяне:
- Нарежете месото на малки късчета и го запържете.
- Добавете нарязания лук на полумесеци, след това чушката и нарязаният морков на ситно.
- Пържете до омекване на продуктите и добавете доматеното пюре.
- Задушава се още малко, добавете и подправките.
- Свалете от огъня.
- Разбийте яйцата с водата, щипка сол и малко брашно.
- Изпечете омлетите в тиган с незалепващо дъно.
- Сложете по един омлет в чиния, сипете от плънката в единия край и загърнете с другия.
- Сервирайте докато е топло.