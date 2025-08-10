Кавърма в омлет

Необходими продукти:

брашно 1-2 с. л.

червен пипер 1 ч. л.

черен пипер на вкус

яйца 8

вода 8 с. л.

доматено пюре 100-150 мл

чушка 1

морков 1

Лук 1-2 глави

свинско месо

Начин на приготвяне:





