Топ теми

Кавърма в омлет

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 347 )

Необходими продукти:

брашно 1-2 с. л.
червен пипер 1 ч. л.
черен пипер на вкус
яйца 8
вода 8 с. л.
доматено пюре 100-150 мл
чушка 1
морков 1
Лук 1-2 глави
свинско месо

Начин на приготвяне:



  • Нарежете месото на малки късчета и го запържете.
  • Добавете нарязания лук на полумесеци, след това чушката и нарязаният морков на ситно.
  • Пържете до омекване на продуктите и добавете доматеното пюре.
  • Задушава се още малко, добавете и подправките.
  • Свалете от огъня.
  • Разбийте яйцата с водата, щипка сол и малко брашно.
  • Изпечете омлетите в тиган с незалепващо дъно.
  • Сложете по един омлет в чиния, сипете от плънката в единия край и загърнете с другия.
  • Сервирайте докато е топло.

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *