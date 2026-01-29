Кадети на клубовете от Сандански и Петрич с медали от държавното по свободна борба

Състезателите на „Би Риал“ (Сандански) спечелиха 2 медала от държавното лично първенство по свободна борба за кадети в Сливен. Сребро заслужи Божидар Дамянов в кат. до 60 кг. Възпитаникът на треньорите Кирил и Янко Ханджийски загуби решителната схватка за златото от родения в Белово състезател на „Берое“ Христо Яначков. С бронз в най-многолюдната категория (46 борци) се окичи Димитър Кехайов (71 кг). В нея триумфира Николай Илиев (Левски Сф), следван от Димитър Алабашев (Черноморец Бс), а до другата трета позиция стигна Христо Челебийски (Локомотив Пд). Санданчани добавиха към актива си още 2 пети места – на Здравко Митев (45 кг) и Стилян Сандев (71 кг), а съекипниците им Атанас Димитров (55 кг) и Кирил Георгиев (71 кг) са седми. Вицешампион стана и Атанас Костадинов (51 кг) от „Беласица” /Петрич/. Той пропусна пред себе си само балканския първенец за момчета Мерт Мустафов от „Олимпиец“ (Търговище). Бронз сред 51-килограмовите взеха Ахмед Мехмед от „Юнак-Локомотив“ (Рс) и Янаки Ковачев от „Черноморец“ (Бс). В проявата се включиха 226 надежди до 17 г. на 51 клуба.

Б. Дамянов след награждаването

Надеждите на „Би Риал“ с треньора К. Ханджийски (вляво) в края на турнира

ИВАН ДЕЛЧЕВ