КАДРОВА ТРАМПА! Командироваха съдия Ася Тодорова от АС – Благоевград в София на мястото на прясно назначената съдия Златина Данчева в АССГ

Кадрови рокади бяха направени в Административен съд – Благоевград по време на лятната ваканция. Съдия Ася Тодорова е командирована в АС – София град на мястото на прясно спечелилата външен конкурс за съдия Златина Данчева, която пък идва в АС – Благоевград. Тя е благоевградчанка, но от 10 г. е адвокат в софийската колегия и работеше в кантората на леля си адвокат Милана Кривачка. Завършила е право в университета „Пол Сезан“ във Франция и ЮЗУ „Неофит Рилски” в Благоевград. Като адвокат Златина Данчева бе профилирана по дела, свързани с обществени поръчки. В професионалния й актив е казусът на бившия благоевградски кмет Румен Томов за предсрочно прекратените му пълномощия заради незаличеното в срок ЕТ, като заедно с леля си те го представляваха на делото във ВАС преди 4 г. Практиката и отличното и представяне на Златина Данчева на конкурса за съдия, на който получи оценка 6 на писмения изпит и 5,90 на устния, й осигуриха едно от 7-те места в АССГ. Първото й желание е било за вакантното място в Административен съд – Благоевград, тъй като живее в родния си град със семейството си. За този щат обаче се пребори безапелационно другият благоевградчанин Николай Георгиев, който спечели две пълни шестици на писмения и устния изпит. Както „Струма“ писа, той е син на благоевградския хирург д-р Николай Георгиев и преди да стане съдия, е бил съдебен помощник във ВАС, като преди това е изпълнявал същата длъжност в Административен съд – Благоевград от 2013 г.



Новите 18 административни съдии положиха клетва миналата седмица на обща церемония във ВАС. Непосредствено след встъпването в длъжност на 11 август е издадена и заповед за командироване на съдия Златина Данчева в АС – Благоевград и на съдия Ася Тодорова в АССГ. „Трампата“ устройва и съдия Тодорова, която е столичанка. Припомняме, че тя също спечели външен конкурс за съдия и преди 3 години и половина встъпи в длъжност в АС – Благоевград заедно с колегите си Тодор Тодоров и Георги Иванов, които също са софиянци.

Командированата съдийка Златина Данчева започва работа от днес в АС – Благоевград.

Иначе на последния външен конкурс бяха обявени 18 места за магистрати в 10 административни съдилища. Седем бяха за АССГ, 3 в АС – Пловдив и по 1 в Благоевград, Бургас, Враца, Габрово, Кърджали, Пазарджик, Разград и Сливен. Допуснатите кандидати бяха 244, на писмения изпит се явиха 165 кандидати, от които 106 „стигнаха“ до устния изпит. Пълните шестици бяха четири, една от които е на благоевградчанина Николай Георгиев.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

1 сн. Съдия Ася Тодорова

2 сн. Съдия Златина Данчева





