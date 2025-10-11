Кадрови проблеми налегнаха трио пиринци за визитата на съседите

Опашкарят „Пирин“ (ГД) няма друга алтернатива, освен да преследва на всяка цена победата срещу съседите от „Банско“. Трите точки са задължителни за хората на Радослав Джугданов, за да дръпнат над зоната на изпадащите, където се сринаха след незадоволителните си игри от началото на шампионата. Наставникът на неврокопчани отправи горещ призив към феновете да се стекат масово на стадиона в подкрепа на любимия отбор срещу козлите. „Разчитаме много на нашата публика, която е показала, че в подобни срещи е способна да даде допълнителен стимул за изява на момчетата, които от своя страна са готови за битка. Гостите не са случаен отбор, а и двубоите с тях винаги носят един по-различен заряд. Едва ли ще изненадам някого, ако кажа, че ни очаква сериозен мъжки сблъсък, в който едва ли двата състава ще губят време за разузнаване, тъй като се познават отлично. Важното е да бъдем дисциплинирани и да внимаваме за изпълнението на тактическите указания, за да можем да търсим максимума в тази среща. Ясно е, че съперникът ни е опитен и играе в този си вид с малки промени от много време насам, имат добър треньорски щаб, който е и със сериозен опит. Нашата цел е ясна – изкачване по-напред в класирането“, заяви в навечерието на сблъсъка старшията на домакините.

Пиринци ще гонят четвъртия си пълен успех в кампанията с няколко кадрови проблема. Десният бек Арсен Русев се контузи преди десетина дни и все още не е напълно възстановен, но все пак бе включен в групата и ще влезе при нужда. Не е отшумяла и травмата отпреди месец на Николай Чаушев. Третият с болежки е Слави Ковачев.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ