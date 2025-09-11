КАЗУС БЕЗ РАЗВИТИЕ! Въпреки даденото обещание и събраните от дарения средства, камбаните на църквата в Бело поле остават безмълвни

На въпроса кога ще бият, кметът Ив. Стойчев заяви: Когато – тогава

Въпреки даденото обещание и събраните дарения, камбаните на църквата в Бело поле остават безмълвни. Именно това е сред най- коментираните теми от местните жители, който изразиха недоволството и разочарованието си.

Както „Струма“ писа, тишината в благоевградското село настана в края на месец април, когато се повреди платката към четирите електронни камбани на храма „Успение на Пресвета Богородица“ в селото.

Вече 5 месеца камбаните мълчат



„От повече от два месеца не знаем делник ли е, празник ли е, кой е починал. Преди като чуехме дългия траурен звън, се питахме един друг и разбирахме кой си е отишъл, а сега, ако не видим некролог, няма как да разберем“, роптаеха белополци в началото на месец юли. Тогава кметът Иван Стойчев обясни, че ремонтът ще е към 2800 лв., но щял да излезе по-евтино и увери, че камбаните ще започнат да бият в най-скоро време. Очакванията бяха това да се случи за събора на селото на Голяма Богородица, но уви… А иначе на 15 август по време на празника Иван Стойчев каза на всеослушание, че кметът на Благоевград Методи Байкушев е дарил 1000 лв. лични средства за ремонта на платката. Съобщи и имената на другите дарители, сред които са туроператорът Здравка Чимева, бизнесмените Марио Богданов, Благой Грозданов…

„До дни камбаните ще бият отново!“, декларира Стойчев, а думите му бяха посрещнати с аплодисменти.

Кметът Иван Стойчев в кабинета си



Близо месец след събора нищо не се е променило, а хората с основание се питат колко пари са събрани от дарения, още повече че из селото се говори, че кметът е търси пари и от сурвакарската група, а също така за първа година са събирани такси от сергиите на 15 август.

„То бива безхаберие, но това вече е прекалено“, категорични са белополци.

Вчера репортер на „Струма“ отиде в кабинета на кмета, за да го попита съвсем нормално и добронамерено на каква стойност са даренията, колко струва ремонтът и най- важното: кога ще бият камбаните

„Когато – тогава! Повече нищо няма да кажа. Свободна си!“, бе отговорът, като Иван Стойчев, управляващ селото 6-и мандат, бе видимо ядосан и предприе словесна атака: „Стига с тази камбана! Нямаш ли си друга работа? Вече си смешна, 10 статии написа. Хората се чудят коя е тази, дето ги пише тези глупости!“, продължи в същия стил и на висок тон управникът и в присъствието на служителката Росица Костадинова отново се опита да се отърве от неканения гост.

В крайна сметка макар и с нежелание и „през зъби“ кметът каза, че от дарения са събрани 1500 лв., ремонтът струвал 3500 лв., чакал техник…

А по повод даденото на 15 август обещание, че камбаната ще бие до дни, заяви: „Да, до дни ще е, няма да е до години. Айде, че имаме работа!”.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





