Кайли Дженър: Вече не показвам истинската си същност

Kайли Дженър твърди, че човекът, който виждате в Instagram или на ТВ екраните е много различен от това, което е тя всъщност, когато е вкъщи.

Тя се сблъсква със световната слава, още когато е на 10 г., чрез участието в риалити предаването на семейството си – “Keeping Up With The Kardashians”.

Звездата призна, че многобройните ѝ последователи рядко виждат каква е тя всъщност в реалния живот. Тя споделя, че е получавала много негативни и жестоки коментари в социалните мрежи.

“Мисля, че показвах истинската си същност преди толкова много време, във Vine и Instagram. Но колкото повече растях, осъзнах… Когато хората казваха наистина злобни неща относно това коя съм всъщност, моята личност и това, което харесвам най-много у себе си, ме нараняваше повече от това да играя различен персонаж”, каза тя в тюториал за Хелоуин грим в YouTube на James Charles.

Прочети още на: https://www.teenproblem.net/a/195-zvezdi/57368-kaili-dzhenar-veche-ne-pokazvam-istinskata-si-sashtnost/

Коментар с Facebook