Какаото намалява риска от инфаркт, инсулт и диабет

Какаото е не просто ароматна и топла напитка, а истинска класика, която носи уют и настроение, особено когато е зима. Освен че гали небцето със своя наситен вкус и приятен аромат, какаото е богато е на антиоксиданти, минерали и вещества, които помагат да сме в добро настроение. Не е случайно, че е любима напитка на малки и големи, когато навън застудее. Но знаем ли какви са научно доказаните ползи от какаото?

Какаото е богат източник на полифеноли. Това са естествени антиоксиданти, които се срещат в плодовете, зеленчуците, чая, шоколада и виното. Смята се, че полифенолите помагат за намаляване на възпалението, понижаване на кръвното налягане и подпомагат сърдечната функция, пише здравният сайт puls.bg.

В какаото има и флаваноли – вещества с много силно антиоксидантно и противовъзпалително действие. Когато какаото се обработва или загрява обаче, част от тези полезни свойства може да се загубят. Затова не всички продукти с какао са еднакво полезни.

Флаванолите могат да помогнат за понижаване на кръвното налягане, защото подобряват нивата на азотен оксид в кръвта. Това води до по-добра работа на кръвоносните съдове и по-лесен кръвоток. Но тъй като обработката значително намалява количеството флаваноли, обикновеният шоколад в магазините рядко има същия ефект.

Освен че може да понижи кръвното налягане, какаото може да намали и риска от инфаркт и инсулт. Флаванолите спомагат за разширяване и отпускане на артериите, което подобрява кръвообращението. Това може да намали вероятността от сърдечни проблеми.

Според проучване от 2017 г. умерената консумация на шоколад е свързана с по-нисък риск от хоспитализация или смъртност, причинени от сърдечна недостатъчност.

Тези резултати показват, че умерената консумация на малко количество шоколад с високо съдържание на какао може да има защитен ефект върху сърцето.

Полифенолите в какаото могат да намалят и риска от невродегенеративни заболявания, като подобряват работата на мозъка и кръвообращението.

Хапването на черен шоколад може да ни помогне и срещу умора, което от своя страна подкрепя по-добрата концентрация и мозъчна функция. Какаото изглежда влияе и на настроението. Проучване от 2022 г. изследва ефекта на черен шоколад с 85% и 70% какао и установява, че хората, които ядат шоколад с 85% какао в продължение на три седмици, изпитват по-малко негативни емоции.

Макар че яденето на много шоколад не е полезно за кръвната захар, какаото само по себе си има някои антидиабетни свойства. Флаванолите в него могат да подпомогнат отделянето на инсулин и да намалят възпалението. По-високият прием на флаваноли, включително от какао, може да бъде свързан с по-нисък риск от диабет тип 2.

Въпреки това, проучване от 2023 г. показва, че приемът на какаови добавки в продължение на няколко години не намалява риска от диабет тип 2. Въпреки тези резултати, умереното количество какао, дори под формата на шоколад, може да подпомага контролa на теглото, тъй като може да влияе на начина, по който тялото използва енергия и изгаря мазнините.

Смята се, че диетите, богати на флаваноли, могат да намалят риска от рак, но конкретно за какаото са необходими допълнителни проучвания, за да се потвърди този ефект.

Астмата е хронично възпалително заболяване, което стеснява и възпалява дихателните пътища и може да бъде опасно. Какаото съдържа вещества като теобромин и теофилин, които имат потенциални антиастматични свойства. Това означава, че то може да бъде полезно и за хора с астма.