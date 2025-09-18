Какви вреди нанася солта на тялото ви

В последно време все повече се говори за нездравословните храни, но като че ли фокусът се измества най-вече върху мазнините, захарта, подсладителите, консервантите и т.н. Солта обаче също не бива да бъде подценявана. Всъщност може да се каже, че сега се намираме в средата на глобална натриева криза.

Нова проучване показва, че всяка година има около 1650 смъртни случая, които са свързани с високата консумация на сол. Само в САЩ 10% от всички смъртни случаи, свързани със сърцето, са заради консумацията на твърде много натрий.

Разбира се, смъртта е най-лошият сценарий. Има много други вреди за здравето, които също не бива да бъдат пренебрегвани. Диетоложката Кристен Къркпатрик разкрива кои са някои от по-сериозните заболявания, свързани с приема на твърде много сол:

1. Вие се чувствате по-подути. Когато консумирате твърде много сол, тялото ви започва да задържа излишната течност. На свой ред тази излишна течност ви кара да изглеждате и да се чувствате по-подути.

2. Кръвното налягане се повишава. Според Къркпатрик излишната течност повишава кръвното налягане. Редица проучвания доказват, че наистина има връзка между високия прием на сол и повишеното кръвно налягане. Така че, колкото по-малко солено ядете, толкова по-добре за вашето кръвно.

3. Увеличава се рискът от инсулт. Не забравяйте, че високото кръвно налягане от своя страна може да доведе до по-голям риск от инсулт.

4. Започвате да се нуждаете от още повече солени храни. Вашите вкусови рецептори привикват със солта с течение на времето, което означава, че в даден момент вие може да се нуждаете от още повече натрий.

5. Повишава се рискът от сърдечни заболявания. Много проучвания показват, че високият прием на натрий е пряко свързан със сърдечно-съдовите заболявания. Изследване пък установява, че излишната сол в диетата удвоява опасността от сърдечно-съдови заболявания за диабетици.





