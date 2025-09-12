Какви могат да бъдат причините да ти „прескача“ сърцето?

Много хора усещат понякога, че сърцето им „прескача“, „пропуска удар“ или бие неравномерно. Медицински това явление се нарича палпитация (сърцебиене) или екстрасистоли – преждевременни сърдечни удари, които създават впечатление за прескачане. В повечето случаи те са безобидни, но понякога могат да сигнализират за сериозен здравословен проблем.

Безобидни причини

► Стрес и тревожност – емоционалното напрежение активира симпатиковата нервна система и ускорява сърдечния ритъм.

► Кофеин, енергийни напитки и алкохол – тези стимуланти могат да предизвикат временни аритмии.

► Липса на сън и преумора – умората влияе на нервната система и може да провокира усещане за „прескачане“.

► Дехидратация или недостиг на минерали – ниските нива на калий, магнезий и калций се отразяват на електрическата активност на сърцето.

► Хормонални промени – например по време на бременност, менопауза или при проблеми с щитовидната жлеза.

Медицински причини

► Сърдечни аритмии – нарушения в електрическата система на сърцето, които водят до неравномерен пулс.

► Сърдечни заболявания – като исхемична болест, сърдечна недостатъчност или клапни увреждания.

► Щитовидни нарушения – хипертиреоидизъм или хипотиреоидизъм.

► Анемия – при намален брой еритроцити сърцето бие по-бързо и може да се усещат прескачания.

► Лекарства – някои медикаменти за астма, настинка или депресия могат да предизвикат сърдечни смущения.

Кога да потърсите лекар?

Макар че често прескачането на сърцето е безобидно, трябва незабавно да се консултирате със специалист, ако:

– усещането е често и продължително;

– е съпроводено със замаяност, задух, болка в гърдите или припадък;

– имате фамилна история на сърдечни заболявания;

– страдате от хронично заболяване, например хипертония или диабет.

Какво да направите?

Ограничете кофеина, алкохола и енергийните напитки.

Почивайте достатъчно и намалете стреса чрез спорт или релаксация.

Поддържайте балансирана диета с богати на магнезий и калий храни.

Правете редовни профилактични прегледи при кардиолог.

Усещането, че сърцето „прескача“, не винаги е опасно, но не бива да се подценява. Ранната консултация с лекар може да предотврати сериозни усложнения и да осигури спокойствие.





