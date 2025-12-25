Какви ястия трябва да присъстват на коледната трапеза

След приготвените постни ястия за Бъдни вечер, коледната трапеза трябва да бъде богата на месо и деликатеси.

Важно е да се поднесат ястия с месо, защото Коледа е първият ден, в който на трапезата могат да се поднесат блажни ястия.

Безспорно свинските пържоли са една добра идея за част от коледното меню.

Салатата от кисело зеле също е част от коледната трапеза. Картофена салата също е добре да присъства на масата.

Идея за напитки е вкусно червено вино.

Десертът също не бива да липсва. Той може да бъде от вкусни коледни сладки, меденки или торта.

Трапезата се украсява с елхови клонки, а стопанинът я прикадява за здраве и берекет през новата година.

Коледната трапеза не се вдига цял ден, сяда се направо на вечеря. Коледните празници продължават 3 дни, до 27 декември – Стефановден.