Какво вещаят звездите за седмицата 18-24 август

Седмичен хороскоп за Овен

През тази седмица помислете за образованието си и подобряването на собствената ви култура. Проявявайте добри обноски, а не натрапчивите си способности. Бъдете мъдри и благоразумни в решенията си, тъй като от това ще зависи близкото ви бъдеще. Може да се сблъскате с изпитание на силата в личния си живот. Финансовите ви дела и партньорства ще изискват много сила и енергия. Ако сте склонни към риск, по-добре е да избягвате подобни ситуации сега. Прекарайте уикенда на открито.

Седмичен хороскоп за Телец

Първата половина на седмицата ще бъде по-успешна от втората. Във вторник и сряда срещите и бизнес преговорите ще бъдат успешни. Трябва да разберете емоционалното си състояние и да се научите да контролирате раздразнителността си. Ако не изпадате в крайности пред вас ще се отворят дългоочаквани професионални и творчески перспективи. Бъдете готови всичко тайно да стане явно, това се отнася, на първо място, за личния ви живот, съветва Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Близнаци

Тази седмица интелектуалното натоварване ще се увеличи, но работата ще бъде творческа и ще ви носи удоволствие. Освен това ще имате удобен график и добър хонорар. Можете да очаквате вдъхновение и необичайни нови идеи от седмицата. Дейности, насочени към разширяване на границите, са благоприятни. Ще си починете чудесно, ако отидете на море или край езеро.

Седмичен хороскоп за Рак

През следващите дни трябва да се придържате към златната среда във всичко. Във вторник не бива да се втурвате на преден план, ще бъде много по-добре да управлявате ситуацията, оставайки в сянка. В сряда е добре да довършите нещо старо, може би е време да освободите място за нещо ново в личния си живот. Не отлагайте решаването на проблеми, тъй като нещата ще се натрупат и напрежението ще се увеличи, съветва Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Лъв

Преди да действате, осъзнайте какви ще бъдат очакваните резултати. Не забравяйте, че колкото и скромна да е една структура, трябва да се положи основа. Във вторник сте способни да намерите оптималното решение, благодарение на което ще можете да спечелите уважението на другите. В четвъртък е по-добре да не започвате нов бизнес и да не очаквате незабавна печалба. Опитайте се критично да оцените работата си и да не мислите, че правите всичко по-добре от всички останали.

Седмичен хороскоп за Дева

Тази седмица е важно да концентрирате действията си и да не губите време за дреболии, тогава всички дейности ще бъдат успешни. Отварят се нови перспективи и възможности: на работното място и в личната ви сфера. Вероятни са продуктивни медиаторски дейности и като цяло успешна работа с хора. Най-важното е да поддържате последователност и дипломация. Понякога е по-добре да мълчите, отколкото да критикувате. През уикенда може да ви наведат неочаквани гости, обещава Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Везни

Тази седмица ще ви е необходима внимателност, предпазливостта няма да навреди, но можете да постигнете истински успех и да промените живота си към по-добро. Опитайте се да не играете на криеница и да не заблуждавате близките си. Сряда и събота са подходящи за решаване на най-сложните проблеми. Важна информация ще ви отвори нови възможности. Опитайте се да не сте раздразнителни към околните и вашите близки. По-добре е да решите семейните проблеми в събота, за да имате време за почивка и възстановяване по-късно.

Седмичен хороскоп за Скорпион

Тази седмица звездите обещават, че вашето самообладание и остроумие ще имат мобилизиращ ефект върху околните. Ако сте доволни от живота си и не искате да го променяте, можете да се отпуснете и да не се страхувате от неприятности. Задайте си ясен ритъм на работа и стриктно го спазвайте. Ще имате шанс значително да засилите авторитета си. Решавайте проблемите, когато възникнат, без да губите допълнителна енергия за съмнения.

Седмичен хороскоп за Стрелец

В началото на седмицата бъдете изключително внимателни, преценете силите и възможностите си, в противен случай бизнес репутацията ви може да бъде изложена на риск. В сряда най-накрая ще можете да решите няколко различни въпроса с един замах. Но трябва да изчакате с проявата на инициативност и натиск. Съдбата ви се усмихва, бъдете мъдри и най-важното – не бързайте, не създавайте суматоха около себе си, съветва Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Козирог

В работата, независимо какви усилия полагате, засега не се очакват съществени промени. Сега не е моментът да променяте нищо. По-добре е да не вземате прибързани решения, ще трябва да обмислите всичко внимателно и да го оцените обективно. Събота ще ви зарадва с интересна информация и приятелско общуване. През уикенда ще имате възможност да завършите натрупаните домакински задължения. Не забравяйте, че за да не изплашите късмета си, трябва да изберете правилната задача и да си поставите реалистична цел.

Седмичен хороскоп за Водолей

Време е да продължите напред, можете смело да разширите бизнеса си или да започнете нов вид дейност. Ще трябва да прибягвате до компромисни решения доста често, талантът на дипломат ще бъде ценен повече от почтеността тази седмица. Не се страхувайте да се отклонявате от плана и да импровизирате. Препоръчително е да не се забърквате в интриги и да не клюкарствате за колеги и познати, съветва Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Риби

Тази седмица може да ви е трудно да се решите на бърз скок напред. Преодолейте този малък страх и ще почувствате удовлетворение и със самочувствие. А това ще означава, че както винаги сте на върха. Енергията ще започне да тече в правилната посока, ще можете да уредите хиляда неща наведнъж. Пазете се от безполезни срещи и празни приказки.





