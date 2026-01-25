Какво всъщност прави брака щастлив според науката

Психолозите се опитват от десетилетия да определят какво точно прави един брак щастлив и стабилен. Докато образованието и доходите играят роля, други фактори остават решаващи за удовлетворението от брака.

Както пише д-р Лорънс Т. Уайт за Psychology Today, емоционалната връзка, поведението на партньора и способността да се поддържа връзка могат да играят много по-голяма роля.

Тъй като удовлетворението от брака се влияе от много фактори едновременно, е важно да се вземат предвид не само положителните показатели, но и признаците за потенциални трудности.

По-специално, високите нива на тревожност, страхът от изоставяне, финансовите проблеми, хроничните заболявания и големият брой деца често са свързани с по-малко хармонични бракове.

В същото време повечето предишни проучвания са проведени в западни страни, което поставя под въпрос тяхната универсалност.

За да запълнят тази празнина, немската изследователка Ина Грау и нейният екип анализираха данни от над 15 000 женени хора от 65 държави на шест континента. Участниците попълниха въпросници за личностни черти, стил на привързаност, нива на стрес, агресия и удовлетворение от брака.

Резултатите показват, че фактори като образование, брой деца и ниски нива на невротизъм имат много слабо влияние върху качеството на брака. Отговорността и ниската агресия обаче се оказват по-значими.

Трите най-мощни универсални предсказващи фактора за нещастни бракове са:

редовно игнориране на партньора;

чести разговори за раздяла;

липса на емоционална интимност.

Според колумниста тези открития изглеждат очевидни, но на практика хората често ги игнорират, разчитайки на емоциите.

Влюбването може да помрачи способността за трезва оценка на партньора, докато други забелязват предупредителни знаци много по-рано. Той съветва да се вслушвате не само в сърцето си, но и в здравия си разум.