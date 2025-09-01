Какво да направим веднага при поява на симптоми на ниска кръвна захар

Ниската кръвна захар (хипогликемия) е състояние, при което нивото на глюкозата в кръвта пада под нормалните граници. Това може да се случи както при хора с диабет, така и при напълно здрави индивиди. Познаването на ниска кръвна захар симптоми и бързата реакция са от ключово значение, за да се избегнат по-сериозни последици като загуба на съзнание или гърчове.

Как да разпознаем ниската кръвна захар

Най-честите признаци на хипогликемия включват:

внезапна слабост или треперене;



обилно изпотяване;



силен глад;



замайване или главоболие;



ускорен пулс;



раздразнителност или объркване;



замъглено зрение.



При по-тежки случаи могат да се появят дезориентация, нарушена координация, загуба на съзнание.

Какво да направим веднага

Когато забележите симптоми, трябва да действате бързо:

1. Измерете кръвната захар

Ако имате глюкомер, веднага проверете стойностите. Това ще потвърди дали причината за неразположението е хипогликемия.

2. Приемете бързи въглехидрати

Най-ефективно е да се приемат 15–20 грама бързоусвоими въглехидрати:

3–4 таблетки глюкоза;



чаша плодов сок;



супена лъжица мед;



подсладена газирана напитка (не диетична).



3. Изчакайте и премерете отново

След 15 минути повторете измерването. Ако стойността все още е под нормата, отново приемете бързи въглехидрати.

4. Хапнете нещо по-засищащо

След като нивото на глюкозата се стабилизира, консумирайте храна, съдържаща бавни въглехидрати и протеини (например пълнозърнест сандвич с месо или сирене), за да предотвратите нов спад.

Специални случаи

При хора с диабет , ниската кръвна захар често е резултат от прекомерна доза инсулин или лекарства, пропуснато хранене, интензивна физическа активност.



, ниската кръвна захар често е резултат от прекомерна доза инсулин или лекарства, пропуснато хранене, интензивна физическа активност. При хора без диабет, причините могат да включват хормонални нарушения, чернодробни или панкреасни проблеми, продължителен глад.



Във всички случаи, ако хипогликемията е тежка или се повтаря често, е необходима консултация с лекар и провеждане на подходящо изследване за диабет.

Кога да потърсим спешна помощ

Незабавно потърсете медицинска помощ, ако:

човекът е загубил съзнание;



не може да преглъща;



симптомите не се подобряват след приетите въглехидрати.



При загуба на съзнание не трябва да се дава храна или течности през устата – в този случай се прилага глюкагон (ако е наличен) и се вика линейка.

Хипогликемията е спешно състояние, което изисква бърза реакция. Разпознаването на ниска кръвна захар симптоми и предприемането на незабавни мерки могат да спасят живот. При чести епизоди е важно да се направи пълно медицинско изследване, включително изследване за диабет, за да се открие и лекува основната причина.





