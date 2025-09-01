Какво да направим веднага при поява на симптоми на ниска кръвна захар

Ниската кръвна захар (хипогликемия) е състояние, при което нивото на глюкозата в кръвта пада под нормалните граници. Това може да се случи както при хора с диабет, така и при напълно здрави индивиди. Познаването на ниска кръвна захар симптоми и бързата реакция са от ключово значение, за да се избегнат по-сериозни последици като загуба на съзнание или гърчове.
Как да разпознаем ниската кръвна захар
Най-честите признаци на хипогликемия включват:
- внезапна слабост или треперене;
- обилно изпотяване;
- силен глад;
- замайване или главоболие;
- ускорен пулс;
- раздразнителност или объркване;
- замъглено зрение.
При по-тежки случаи могат да се появят дезориентация, нарушена координация, загуба на съзнание.
Какво да направим веднага
Когато забележите симптоми, трябва да действате бързо:
1. Измерете кръвната захар
Ако имате глюкомер, веднага проверете стойностите. Това ще потвърди дали причината за неразположението е хипогликемия.
2. Приемете бързи въглехидрати
Най-ефективно е да се приемат 15–20 грама бързоусвоими въглехидрати:
- 3–4 таблетки глюкоза;
- чаша плодов сок;
- супена лъжица мед;
- подсладена газирана напитка (не диетична).
3. Изчакайте и премерете отново
След 15 минути повторете измерването. Ако стойността все още е под нормата, отново приемете бързи въглехидрати.
4. Хапнете нещо по-засищащо
След като нивото на глюкозата се стабилизира, консумирайте храна, съдържаща бавни въглехидрати и протеини (например пълнозърнест сандвич с месо или сирене), за да предотвратите нов спад.
Специални случаи
- При хора с диабет, ниската кръвна захар често е резултат от прекомерна доза инсулин или лекарства, пропуснато хранене, интензивна физическа активност.
- При хора без диабет, причините могат да включват хормонални нарушения, чернодробни или панкреасни проблеми, продължителен глад.
Във всички случаи, ако хипогликемията е тежка или се повтаря често, е необходима консултация с лекар и провеждане на подходящо изследване за диабет.
Кога да потърсим спешна помощ
Незабавно потърсете медицинска помощ, ако:
- човекът е загубил съзнание;
- не може да преглъща;
- симптомите не се подобряват след приетите въглехидрати.
При загуба на съзнание не трябва да се дава храна или течности през устата – в този случай се прилага глюкагон (ако е наличен) и се вика линейка.
Хипогликемията е спешно състояние, което изисква бърза реакция. Разпознаването на ниска кръвна захар симптоми и предприемането на незабавни мерки могат да спасят живот. При чести епизоди е важно да се направи пълно медицинско изследване, включително изследване за диабет, за да се открие и лекува основната причина.