Какво да направим веднага при поява на симптоми на ниска кръвна захар

Ниската кръвна захар (хипогликемия) е състояние, при което нивото на глюкозата в кръвта пада под нормалните граници. Това може да се случи както при хора с диабет, така и при напълно здрави индивиди. Познаването на ниска кръвна захар симптоми и бързата реакция са от ключово значение, за да се избегнат по-сериозни последици като загуба на съзнание или гърчове.

Как да разпознаем ниската кръвна захар

Най-честите признаци на хипогликемия включват:

  • внезапна слабост или треперене;
  • обилно изпотяване;
  • силен глад;
  • замайване или главоболие;
  • ускорен пулс;
  • раздразнителност или объркване;
  • замъглено зрение.

При по-тежки случаи могат да се появят дезориентация, нарушена координация, загуба на съзнание.

Какво да направим веднага

Когато забележите симптоми, трябва да действате бързо:

1. Измерете кръвната захар

Ако имате глюкомер, веднага проверете стойностите. Това ще потвърди дали причината за неразположението е хипогликемия.

2. Приемете бързи въглехидрати

Най-ефективно е да се приемат 15–20 грама бързоусвоими въглехидрати:

  • 3–4 таблетки глюкоза;
  • чаша плодов сок;
  • супена лъжица мед;
  • подсладена газирана напитка (не диетична).

3. Изчакайте и премерете отново

След 15 минути повторете измерването. Ако стойността все още е под нормата, отново приемете бързи въглехидрати.

4. Хапнете нещо по-засищащо

След като нивото на глюкозата се стабилизира, консумирайте храна, съдържаща бавни въглехидрати и протеини (например пълнозърнест сандвич с месо или сирене), за да предотвратите нов спад.

Специални случаи

  • При хора с диабет, ниската кръвна захар често е резултат от прекомерна доза инсулин или лекарства, пропуснато хранене, интензивна физическа активност.
  • При хора без диабет, причините могат да включват хормонални нарушения, чернодробни или панкреасни проблеми, продължителен глад.

Във всички случаи, ако хипогликемията е тежка или се повтаря често, е необходима консултация с лекар и провеждане на подходящо изследване за диабет.

Кога да потърсим спешна помощ

Незабавно потърсете медицинска помощ, ако:

  • човекът е загубил съзнание;
  • не може да преглъща;
  • симптомите не се подобряват след приетите въглехидрати.

При загуба на съзнание не трябва да се дава храна или течности през устата – в този случай се прилага глюкагон (ако е наличен) и се вика линейка.

Хипогликемията е спешно състояние, което изисква бърза реакция. Разпознаването на ниска кръвна захар симптоми и предприемането на незабавни мерки могат да спасят живот. При чести епизоди е важно да се направи пълно медицинско изследване, включително изследване за диабет, за да се открие и лекува основната причина.



