Какво жените на различни възрасти намират за привлекателно у мъжете

Учени вече разполагат с научно обяснение защо представите за мъжка привлекателност се променят с възрастта и защо по-възрастните жени често намират за по-привлекателни фигури като Пиърс Броснан, докато по-младите предпочитат типажа на Зак Ефрон.

Това показват резултатите от изследване, публикувано в научното списание Adaptive Human Behavior and Physiology, проведено от екип на Медицинския университет във Вроцлав. В проучването са участвали 122 жени от Полша на възраст между 19 и 70 години, които са оценявали серия от мъжки фотографии, дигитално модифицирани така, че да показват различни нива на лицева мъжественост, наличие на брада, телосложение и мускулна маса.

Анализът разкрива ясно изразени възрастови различия в предпочитанията. По-възрастните жени оценяват мъжете с по-плътна брада и по-стройно телосложение като по-привлекателни в сравнение с по-младите участнички. При жените след менопауза се наблюдава по-ниска оценка за силно изразена мъжественост на лицето, V-образна фигура и подчертана мускулатура.

Според изследователите тези различия отразяват промяна в приоритетите на различните етапи от живота. При по-младите жени, които са в репродуктивна възраст, мускулестото тяло често се възприема като сигнал за физическа сила, здраве и генетични предимства. С напредването на възрастта и отслабването на репродуктивната функция, фокусът се измества към характеристики, свързани със здраве, стабилност и социална зрялост.

Брадата, отбелязват учените, често се асоциира с по-зряла възраст, статус и социална доминантност – качества, които могат да бъдат по-значими за по-възрастните жени. В същото време силната мускулатура може да се възприема като агресивна или плашеща, докато по-умереното телосложение се свързва с достъпност и добро общо здраве.

Авторите на изследването свързват резултатите и с т.нар. „хипотеза за бабата“, според която с напредване на възрастта жените насочват повече внимание към подкрепа на семейството и грижата за следващите поколения, а не към търсене на партньор с оптимални репродуктивни качества. В този контекст надеждността и социалната стабилност стават по-важни от физическите показатели за сила.

Наблюденията кореспондират и с по-широки социологически данни. Скорошно допитване сред 2500 жени във Великобритания показва, че близо 70% от тях предпочитат мъж с брада пред такъв със силно изваяно тяло. Най-популярен стил се оказва т.нар. „бунтарски мустак“, свързван с актьора Педро Паскал, докато напълно гладко избръснатата визия се нарежда сред най-слабо предпочитаните.

Според експерти по междуличностни отношения тези тенденции показват по-обща промяна в нагласите – от фокус върху чисто естетическия външен вид към търсене на автентичност, зрялост и усещане за сигурност в партньора.